https://sputnik-georgia.ru/20220716/v-poti-poyavitsya-novyy-sportivnyy-kompleks-268549997.html

В Поти появится новый спортивный комплекс

В Поти появится новый спортивный комплекс

Новый комплекс уже принял Международный шахматный фестиваль до официального открытия 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T15:31+0400

2022-07-16T15:31+0400

2022-07-16T15:31+0400

грузия

новости

поти

фонд муниципального развития

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Многофункциональный спортивный комплекс откроется в городе Поти на западе Грузии 29 июля, говорится в сообщении мэрии города.В здании будут большой и маленький бассейны, фитнес-зал, многофункциональный тренажерный зал, гостиничные номера, кафетерий, кабинеты тренеров и врачей.Спортивный комплекс начнет работу с 29 июля, однако 15 июля он уже принял свое первое мероприятие – Международный шахматный фестиваль, в котором приняли участие около 400 шахматистов из 10 стран мира. Фестиваль будет проходить на протяжении десяти дней.Общая стоимость проекта составляет 14,5 миллиона лари (более 5 миллионов долларов).

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, поти, фонд муниципального развития