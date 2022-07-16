https://sputnik-georgia.ru/20220716/v-poti-poyavitsya-novyy-sportivnyy-kompleks-268549997.html
В Поти появится новый спортивный комплекс
В Поти появится новый спортивный комплекс
Новый комплекс уже принял Международный шахматный фестиваль до официального открытия 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T15:31+0400
2022-07-16T15:31+0400
2022-07-16T15:31+0400
грузия
новости
поти
фонд муниципального развития
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Многофункциональный спортивный комплекс откроется в городе Поти на западе Грузии 29 июля, говорится в сообщении мэрии города.В здании будут большой и маленький бассейны, фитнес-зал, многофункциональный тренажерный зал, гостиничные номера, кафетерий, кабинеты тренеров и врачей.Спортивный комплекс начнет работу с 29 июля, однако 15 июля он уже принял свое первое мероприятие – Международный шахматный фестиваль, в котором приняли участие около 400 шахматистов из 10 стран мира. Фестиваль будет проходить на протяжении десяти дней.Общая стоимость проекта составляет 14,5 миллиона лари (более 5 миллионов долларов).
поти
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Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, поти, фонд муниципального развития
В Поти появится новый спортивный комплекс
Новый комплекс уже принял Международный шахматный фестиваль до официального открытия
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Многофункциональный спортивный комплекс откроется в городе Поти на западе Грузии 29 июля, говорится в сообщении мэрии города.
В здании будут большой и маленький бассейны, фитнес-зал, многофункциональный тренажерный зал, гостиничные номера, кафетерий, кабинеты тренеров и врачей.
"В городе появилась возможность пользоваться спортивным и оздоровительным сервисом на высоком уровне, проводить международные турниры по многим видам спорта", – говорится в сообщении мэрии.
Спортивный комплекс начнет работу с 29 июля, однако 15 июля он уже принял свое первое мероприятие – Международный шахматный фестиваль, в котором приняли участие около 400 шахматистов из 10 стран мира. Фестиваль будет проходить на протяжении десяти дней.
Общая стоимость проекта составляет 14,5 миллиона лари (более 5 миллионов долларов).