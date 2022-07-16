https://sputnik-georgia.ru/20220716/v-tbilisi-zaderzhali-byvshego-chinovnika-sgb-268573834.html

В Тбилиси задержали бывшего чиновника СГБ

В Тбилиси задержали бывшего чиновника СГБ

Официальные органы пока не делали комментариев по этому поводу 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T11:02+0400

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сгб

иосиф гогашвили

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили задержали, кадры спецоперации по задержанию распространены в соцсети. Спецоперация была проведена поздно ночью. Кадры задержания снимала жена Гогашвили. Официальные органы пока не делали комментариев по этому поводу.Аресту Гогашвили предшествовал скандал – два дня назад на телеканале "Маэстро" обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании "Мтавари".Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы "Post Factum" Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.Иосиф Гогашвили подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности в 2018 году. После ухода из СГБ Гогашвили работал в партии "Грузинская мечта", где возглавлял департамент мониторинга, координации и аналитики, однако в 2020 году покинул и это место работы.Гогашвили 15 июля этого года опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.

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грузия, новости, происшествия, сгб, иосиф гогашвили