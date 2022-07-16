https://sputnik-georgia.ru/20220716/vremya-ch-budut-li-iranskie-bespilotniki-polezny-rossii---video-268574250.html
Время Ч: будут ли иранские беспилотники полезны России? – видео
Время Ч: будут ли иранские беспилотники полезны России? – видео
В программе "Время Ч" ее ведущий с военным обозревателем Александром Хроленко обсудил ход специальной военной операции России на Украине, а также достижения... 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T10:57+0400
2022-07-16T10:57+0400
2022-07-16T11:02+0400
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В новом выпуске участники программы поговорили о способах борьбы России с поставляемыми США Украине РСЗО HIMARS, попытках Киева получить от Запада истребители F-16 и опасностях, которые это может принести, а также о том, должна ли Россия рассмотреть возможность сотрудничества с Ираном в области БПЛА. Подробнее – смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Время Ч: будут ли иранские беспилотники полезны России? – видео
10:57 16.07.2022 (обновлено: 11:02 16.07.2022)
В программе "Время Ч" ее ведущий с военным обозревателем Александром Хроленко обсудил ход специальной военной операции России на Украине, а также достижения российского ВПК и армии
В новом выпуске участники программы поговорили о способах борьбы России с поставляемыми США Украине РСЗО HIMARS, попытках Киева получить от Запада истребители F-16 и опасностях, которые это может принести, а также о том, должна ли Россия рассмотреть возможность сотрудничества с Ираном в области БПЛА. Подробнее – смотрите в видео.