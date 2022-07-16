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"Я горжусь" – глава МИД Грузии о тбилисском формате переговоров Баку и Еревана
"Я горжусь" – глава МИД Грузии о тбилисском формате переговоров Баку и Еревана
Глава внешнеполитического ведомства Грузии оценил планируемую встечу коллег из Армении и Азербайджана 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Усилия Грузии по установлению мира и стабильности в регионе принесут результат, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, комментируя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Тбилиси.Мирзоян и Байрамов проведут в Тбилиси первую двухстороннюю встречу. Ранее стороны проводили переговоры в рамках трехсторонних встреч с главой МИД России в Душанбе.В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства. Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, азербайджан, армения, тбилиси, мид россии
"Я горжусь" – глава МИД Грузии о тбилисском формате переговоров Баку и Еревана
15:01 16.07.2022 (обновлено: 15:10 16.07.2022)
Глава внешнеполитического ведомства Грузии оценил планируемую встечу коллег из Армении и Азербайджана
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Усилия Грузии по установлению мира и стабильности в регионе принесут результат, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, комментируя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Тбилиси.
Мирзоян и Байрамов проведут в Тбилиси первую двухстороннюю встречу. Ранее стороны проводили переговоры в рамках трехсторонних встреч с главой МИД России в Душанбе.
"Я очень горжусь, что Тбилиси является местом встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Будьте уверены, что наши совместные усилия по установлению мира и стабильности в регионе принесут результат", — написал Дарчиашвили в соцсети.
В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства. Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.