https://sputnik-georgia.ru/20220716/ya-gorzhus--glava-mid-gruzii-o-tbilisskom-formate-peregovorakh-baku-i-erevana-268578172.html

"Я горжусь" – глава МИД Грузии о тбилисском формате переговоров Баку и Еревана

"Я горжусь" – глава МИД Грузии о тбилисском формате переговоров Баку и Еревана

Глава внешнеполитического ведомства Грузии оценил планируемую встечу коллег из Армении и Азербайджана 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T15:01+0400

2022-07-16T15:01+0400

2022-07-16T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Усилия Грузии по установлению мира и стабильности в регионе принесут результат, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, комментируя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Тбилиси.Мирзоян и Байрамов проведут в Тбилиси первую двухстороннюю встречу. Ранее стороны проводили переговоры в рамках трехсторонних встреч с главой МИД России в Душанбе.В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства. Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, азербайджан, армения, тбилиси, мид россии