https://sputnik-georgia.ru/20220717/anomalnaya-letnyaya-zhara-v-indii---foto-268599417.html

Аномальная летняя жара в Индии - фото

Аномальная летняя жара в Индии - фото

Население Индии страдает от 45-градусной жары. Высокие температуры наносят удар по сельскому хозяйству и регулярно приводят к тепловым ударам у людей. 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T21:40+0400

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Жара в Индии установилась еще весной. Нынешний март стал самым теплым в стране за последние 122 года. А в середине мая в индийском Нью-Дели столбик термометра поднялся до отметки +49 градусов.

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