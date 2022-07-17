https://sputnik-georgia.ru/20220717/anomalnaya-letnyaya-zhara-v-indii---foto-268599417.html
Аномальная летняя жара в Индии - фото
Аномальная летняя жара в Индии - фото
Население Индии страдает от 45-градусной жары. Высокие температуры наносят удар по сельскому хозяйству и регулярно приводят к тепловым ударам у людей. 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T21:40+0400
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Жара в Индии установилась еще весной. Нынешний март стал самым теплым в стране за последние 122 года. А в середине мая в индийском Нью-Дели столбик термометра поднялся до отметки +49 градусов.
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новости в фотографиях, фотоленты, фотография, мультимедиа, индия, жара, лето, фото
Аномальная летняя жара в Индии - фото
Население Индии страдает от 45-градусной жары. Высокие температуры наносят удар по сельскому хозяйству и регулярно приводят к тепловым ударам у людей.
Жара в Индии установилась еще весной. Нынешний март стал самым теплым в стране за последние 122 года. А в середине мая в индийском Нью-Дели столбик термометра поднялся до отметки +49 градусов.
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIA
Люди идут среди песчаной бури в Сангаме, месте слияния рек Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати, летним днем в Аллахабаде.
Люди идут среди песчаной бури в Сангаме, месте слияния рек Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати, летним днем в Аллахабаде.
© AFP 2022 / NARINDER NANU
Бесплатные пункты раздачи холодной воды собирают огромные толпы людей.
Бесплатные пункты раздачи холодной воды собирают огромные толпы людей.
© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAIN
Мужчина идет по пересохшему руслу реки Ямуна в Нью-Дели.
Мужчина идет по пересохшему руслу реки Ямуна в Нью-Дели.
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
Но есть и наполненные водой водоемы. Дети плавают в канале жарким летним днем в Нью-Дели.
Но есть и наполненные водой водоемы. Дети плавают в канале жарким летним днем в Нью-Дели.
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
Как переждать такую жарищу? Мастер по шиномонтажу в ожидании клиентов в Нью-Дели спит в тени.
Как переждать такую жарищу? Мастер по шиномонтажу в ожидании клиентов в Нью-Дели спит в тени.
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
Обезьянкам на улицах Нью-Дели тоже очень жарко.
Обезьянкам на улицах Нью-Дели тоже очень жарко.
© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAIN
Мужчина стоит на потрескавшейся земле в высохшем русле реки Ямуна в Нью-Дели.
Мужчина стоит на потрескавшейся земле в высохшем русле реки Ямуна в Нью-Дели.
© AFP 2022 / NARINDER NANU
Поэтому вода в такое время ценится на вес золота.
Поэтому вода в такое время ценится на вес золота.
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIA
Так жители Индии в летний зной пробираются среди песчаной бури.
Так жители Индии в летний зной пробираются среди песчаной бури.