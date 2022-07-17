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Аномальная летняя жара в Индии - фото
Аномальная летняя жара в Индии - фото
Население Индии страдает от 45-градусной жары. Высокие температуры наносят удар по сельскому хозяйству и регулярно приводят к тепловым ударам у людей. 17.07.2022, Sputnik Грузия
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Жара в Индии установилась еще весной. Нынешний март стал самым теплым в стране за последние 122 года. А в середине мая в индийском Нью-Дели столбик термометра поднялся до отметки +49 градусов.
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новости в фотографиях, фотоленты, фотография, мультимедиа, индия, жара, лето, фото

Аномальная летняя жара в Индии - фото

21:40 17.07.2022
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Население Индии страдает от 45-градусной жары. Высокие температуры наносят удар по сельскому хозяйству и регулярно приводят к тепловым ударам у людей.
Жара в Индии установилась еще весной. Нынешний март стал самым теплым в стране за последние 122 года. А в середине мая в индийском Нью-Дели столбик термометра поднялся до отметки +49 градусов.
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIA

Люди идут среди песчаной бури в Сангаме, месте слияния рек Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати, летним днем в Аллахабаде.

Люди идут среди песчаной бури в Сангаме, месте слияния рек Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати, летним днем в Аллахабаде. - Sputnik Грузия
1/9
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIA

Люди идут среди песчаной бури в Сангаме, месте слияния рек Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати, летним днем в Аллахабаде.

© AFP 2022 / NARINDER NANU

Бесплатные пункты раздачи холодной воды собирают огромные толпы людей.

Бесплатные пункты раздачи холодной воды собирают огромные толпы людей. - Sputnik Грузия
2/9
© AFP 2022 / NARINDER NANU

Бесплатные пункты раздачи холодной воды собирают огромные толпы людей.

© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAIN

Мужчина идет по пересохшему руслу реки Ямуна в Нью-Дели.

Мужчина идет по пересохшему руслу реки Ямуна в Нью-Дели. - Sputnik Грузия
3/9
© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAIN

Мужчина идет по пересохшему руслу реки Ямуна в Нью-Дели.

© AFP 2022 / PRAKASH SINGH

Но есть и наполненные водой водоемы. Дети плавают в канале жарким летним днем в Нью-Дели.

Но есть и наполненные водой водоемы. Дети плавают в канале жарким летним днем в Нью-Дели. - Sputnik Грузия
4/9
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH

Но есть и наполненные водой водоемы. Дети плавают в канале жарким летним днем в Нью-Дели.

© AFP 2022 / PRAKASH SINGH

Как переждать такую жарищу? Мастер по шиномонтажу в ожидании клиентов в Нью-Дели спит в тени.

Как переждать такую жарищу? Мастер по шиномонтажу в ожидании клиентов в Нью-Дели спит в тени. - Sputnik Грузия
5/9
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH

Как переждать такую жарищу? Мастер по шиномонтажу в ожидании клиентов в Нью-Дели спит в тени.

© AFP 2022 / PRAKASH SINGH

Обезьянкам на улицах Нью-Дели тоже очень жарко.

Обезьянкам на улицах Нью-Дели тоже очень жарко. - Sputnik Грузия
6/9
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH

Обезьянкам на улицах Нью-Дели тоже очень жарко.

© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAIN

Мужчина стоит на потрескавшейся земле в высохшем русле реки Ямуна в Нью-Дели.

Мужчина стоит на потрескавшейся земле в высохшем русле реки Ямуна в Нью-Дели. - Sputnik Грузия
7/9
© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAIN

Мужчина стоит на потрескавшейся земле в высохшем русле реки Ямуна в Нью-Дели.

© AFP 2022 / NARINDER NANU

Поэтому вода в такое время ценится на вес золота.

Поэтому вода в такое время ценится на вес золота. - Sputnik Грузия
8/9
© AFP 2022 / NARINDER NANU

Поэтому вода в такое время ценится на вес золота.

© AFP 2022 / SANJAY KANOJIA

Так жители Индии в летний зной пробираются среди песчаной бури.

Так жители Индии в летний зной пробираются среди песчаной бури. - Sputnik Грузия
9/9
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIA

Так жители Индии в летний зной пробираются среди песчаной бури.

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