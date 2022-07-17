https://sputnik-georgia.ru/20220717/gruzinskie-artisty-ispolnyat-pesni-inoly-gurguliya-268559971.html

Грузинские артисты исполнят песни Инолы Гургулия

Грузинские артисты исполнят песни Инолы Гургулия

На мероприятии выступят Нодарико Хуцишвили, Давид Какулия, Тако Кикабидзе, Элене Макашвили и другие 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T10:32+0400

2022-07-17T10:32+0400

2022-07-17T10:32+0400

культура

грузия

илья чавчавадзе

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23342/07/233420746_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0eb537804d8fbca2218a3f0d85756b10.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Вечер, посвященный известному грузинскому композитору, певице и поэтессе Иноле Гургулия, пройдет вечером 17 июля в тбилисском ресторане "Ezo".На вечере песни Гургулия исполнят члены ее семьи Давид Шуглиашвили, Ия Шуглиашвили, Тамар Толордава и Темур Маисашвили. Также на концерте выступят грузинские артисты Нодарико Хуцишвили, Давид Какулия (клавишные), Тако Кикабидзе, Элене Макашвили и другие.Инола Гургулия родилась в Тбилиси в 1929 году. Окончила Тбилисский педагогический институт иностранных языков имени Ильи Чавчавадзе.Гургулия была одним из основателей женского вокально-инструментального трио, которое исполняло песни, написанные самой Инолой (часто на ее собственные стихи). Выступление трио отличалось профессионализмом, тонким лиризмом, непосредственностью чувств.Песни, созданные Гургулия, обладали особым шармом, представляя собой новое течение в грузинском эстрадном искусстве. Это был своеобразный аккордовый стиль пения, который в основном был производным от грузинского народного и отчасти городского пения.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, грузия, илья чавчавадзе, новости, тбилиси