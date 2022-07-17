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https://sputnik-georgia.ru/20220717/gruzinskie-artisty-ispolnyat-pesni-inoly-gurguliya-268559971.html
Грузинские артисты исполнят песни Инолы Гургулия
Грузинские артисты исполнят песни Инолы Гургулия
На мероприятии выступят Нодарико Хуцишвили, Давид Какулия, Тако Кикабидзе, Элене Макашвили и другие 17.07.2022, Sputnik Грузия
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культура
грузия
илья чавчавадзе
новости
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Вечер, посвященный известному грузинскому композитору, певице и поэтессе Иноле Гургулия, пройдет вечером 17 июля в тбилисском ресторане "Ezo".На вечере песни Гургулия исполнят члены ее семьи Давид Шуглиашвили, Ия Шуглиашвили, Тамар Толордава и Темур Маисашвили. Также на концерте выступят грузинские артисты Нодарико Хуцишвили, Давид Какулия (клавишные), Тако Кикабидзе, Элене Макашвили и другие.Инола Гургулия родилась в Тбилиси в 1929 году. Окончила Тбилисский педагогический институт иностранных языков имени Ильи Чавчавадзе.Гургулия была одним из основателей женского вокально-инструментального трио, которое исполняло песни, написанные самой Инолой (часто на ее собственные стихи). Выступление трио отличалось профессионализмом, тонким лиризмом, непосредственностью чувств.Песни, созданные Гургулия, обладали особым шармом, представляя собой новое течение в грузинском эстрадном искусстве. Это был своеобразный аккордовый стиль пения, который в основном был производным от грузинского народного и отчасти городского пения.
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культура, грузия, илья чавчавадзе, новости, тбилиси

Грузинские артисты исполнят песни Инолы Гургулия

10:32 17.07.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинские песни: хоровое пение
Грузинские песни: хоровое пение - Sputnik Грузия, 1920, 17.07.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На мероприятии выступят Нодарико Хуцишвили, Давид Какулия, Тако Кикабидзе, Элене Макашвили и другие
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Вечер, посвященный известному грузинскому композитору, певице и поэтессе Иноле Гургулия, пройдет вечером 17 июля в тбилисском ресторане "Ezo".
На вечере песни Гургулия исполнят члены ее семьи Давид Шуглиашвили, Ия Шуглиашвили, Тамар Толордава и Темур Маисашвили. Также на концерте выступят грузинские артисты Нодарико Хуцишвили, Давид Какулия (клавишные), Тако Кикабидзе, Элене Макашвили и другие.

"Чаще всего мы говорим, что настоящее искусство переживает время и остается актуальным даже спустя 50-60 лет после его создания. Творчество Инолы Гургулия именно такое, всегда актуальное и одинаково интересное для слушателей разных поколений", - говорится в сообщении организаторов.

Инола Гургулия родилась в Тбилиси в 1929 году. Окончила Тбилисский педагогический институт иностранных языков имени Ильи Чавчавадзе.
Гургулия была одним из основателей женского вокально-инструментального трио, которое исполняло песни, написанные самой Инолой (часто на ее собственные стихи). Выступление трио отличалось профессионализмом, тонким лиризмом, непосредственностью чувств.
Песни, созданные Гургулия, обладали особым шармом, представляя собой новое течение в грузинском эстрадном искусстве. Это был своеобразный аккордовый стиль пения, который в основном был производным от грузинского народного и отчасти городского пения.
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