https://sputnik-georgia.ru/20220717/gruzinskie-spetsii-proveryat-na-nalichie-svintsa-268523060.html
Грузинские специи проверят на наличие свинца
Грузинские специи проверят на наличие свинца
В ближайшие годы в Грузии хотят решить вопрос, связанный с высоким содержанием свинца в крови у жителей страны 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T12:32+0400
2022-07-17T12:32+0400
2022-07-17T12:32+0400
новости
общество
амиран гамкрелидзе
аджария
всемирная организация здравоохранения
грузия
оон
специи
свинец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23665/33/236653326_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8c86c8672dd2ee13502ccc65e967ef24.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи, представители Минсельхоза страны, а также Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) совместно исследуют грузинские специи на наличие свинца, сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Соответствующий меморандум оформлен между министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья и Детским фондом ООН.По словам главного эпидемиолога страны Амирана Гамкрелидзе, в ближайшие годы вопрос, связанный с высоким содержанием свинца в крови у жителей Грузии, должен быть решен и параметры этого показателя должны приблизиться к западным стандартам.В свою очередь, представитель офиса Грузии Детского фонда ООН Хасан Халиль заявил, что специалисты сделают все, чтобы искоренить проблему интоксикации свинцом в Грузии. Ранее исследователи Детского фонда ООН обнаружили в крови у детей в Грузии высокое содержание свинца. По данным исследования организации, опасный метал был выявлен в крови у 41% детей, и особенно тяжелое положение в этом плане в черноморском крае Аджария.Свинец, если он присутствует в организме человека, может быть найден в крови и в моче. Кроме того, он накапливается в костях, волосах и зубах.Минимальная безопасная для здоровья концентрация свинца в организме человека не установлена. Однако, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, если у жителей страны содержание равняется или превышает 5 до 10 мкг на децилитр, нужно проводить различные информационные кампании.Первое масштабное исследование о содержании свинца в крови детей было проведено Национальной службой статистики Грузии вместе со специалистами Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23665/33/236653326_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_5afb9610aef74d18616f7d58a5a92dd6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, амиран гамкрелидзе, аджария, всемирная организация здравоохранения, грузия, оон, специи, свинец
Грузинские специи проверят на наличие свинца
В ближайшие годы в Грузии хотят решить вопрос, связанный с высоким содержанием свинца в крови у жителей страны
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи, представители Минсельхоза страны, а также Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) совместно исследуют грузинские специи на наличие свинца, сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Соответствующий меморандум оформлен между министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья и Детским фондом ООН.
По словам главного эпидемиолога страны Амирана Гамкрелидзе, в ближайшие годы вопрос, связанный с высоким содержанием свинца в крови у жителей Грузии, должен быть решен и параметры этого показателя должны приблизиться к западным стандартам.
В свою очередь, представитель офиса Грузии Детского фонда ООН Хасан Халиль заявил, что специалисты сделают все, чтобы искоренить проблему интоксикации свинцом в Грузии.
Ранее исследователи Детского фонда ООН обнаружили в крови у детей в Грузии высокое содержание свинца. По данным исследования организации, опасный метал был выявлен в крови у 41% детей, и особенно тяжелое положение в этом плане в черноморском крае Аджария.
Свинец, если он присутствует в организме человека, может быть найден в крови и в моче. Кроме того, он накапливается в костях, волосах и зубах.
Минимальная безопасная для здоровья концентрация свинца в организме человека не установлена. Однако, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, если у жителей страны содержание равняется или превышает 5 до 10 мкг на децилитр, нужно проводить различные информационные кампании.
Первое масштабное исследование о содержании свинца в крови детей было проведено Национальной службой статистики Грузии вместе со специалистами Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.