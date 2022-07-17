https://sputnik-georgia.ru/20220717/gruzinskie-spetsii-proveryat-na-nalichie-svintsa-268523060.html

Грузинские специи проверят на наличие свинца

Грузинские специи проверят на наличие свинца

В ближайшие годы в Грузии хотят решить вопрос, связанный с высоким содержанием свинца в крови у жителей страны 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T12:32+0400

2022-07-17T12:32+0400

2022-07-17T12:32+0400

новости

общество

амиран гамкрелидзе

аджария

всемирная организация здравоохранения

грузия

оон

специи

свинец

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи, представители Минсельхоза страны, а также Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) совместно исследуют грузинские специи на наличие свинца, сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Соответствующий меморандум оформлен между министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья и Детским фондом ООН.По словам главного эпидемиолога страны Амирана Гамкрелидзе, в ближайшие годы вопрос, связанный с высоким содержанием свинца в крови у жителей Грузии, должен быть решен и параметры этого показателя должны приблизиться к западным стандартам.В свою очередь, представитель офиса Грузии Детского фонда ООН Хасан Халиль заявил, что специалисты сделают все, чтобы искоренить проблему интоксикации свинцом в Грузии. Ранее исследователи Детского фонда ООН обнаружили в крови у детей в Грузии высокое содержание свинца. По данным исследования организации, опасный метал был выявлен в крови у 41% детей, и особенно тяжелое положение в этом плане в черноморском крае Аджария.Свинец, если он присутствует в организме человека, может быть найден в крови и в моче. Кроме того, он накапливается в костях, волосах и зубах.Минимальная безопасная для здоровья концентрация свинца в организме человека не установлена. Однако, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, если у жителей страны содержание равняется или превышает 5 до 10 мкг на децилитр, нужно проводить различные информационные кампании.Первое масштабное исследование о содержании свинца в крови детей было проведено Национальной службой статистики Грузии вместе со специалистами Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.

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новости, общество, амиран гамкрелидзе, аджария, всемирная организация здравоохранения, грузия, оон, специи, свинец