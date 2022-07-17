https://sputnik-georgia.ru/20220717/khodakovskiy-borba-zapada-i-rossii-idet-stoletiyami---video-268601221.html

Ходаковский: борьба Запада и России идет столетиями - видео

Ходаковский: борьба Запада и России идет столетиями - видео

На протяжении многих веков страны Запада и Россия находились в состоянии перманентного конфликта, который вылился сейчас в открытое вооруженное противостояние... 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T21:51+0400

2022-07-17T21:51+0400

2022-07-17T21:51+0400

видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

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В интервью "Sputnik на русском" на эту тему высказался Александр Ходаковский, командир батальона "Восток" сил ДНР. Зачем Запад стремится нанести руками Украины как можно больший урон России? Как на ход боевых действий влияют поставки Киеву западного вооружения? Почему действия украинских военных часто выглядят бессмысленными и в чем заключается тактика ВС России и сил народных республик? Об этом и многом другом - в видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео