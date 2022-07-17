https://sputnik-georgia.ru/20220717/khodakovskiy-borba-zapada-i-rossii-idet-stoletiyami---video-268601221.html
Ходаковский: борьба Запада и России идет столетиями - видео
Ходаковский: борьба Запада и России идет столетиями - видео
На протяжении многих веков страны Запада и Россия находились в состоянии перманентного конфликта, который вылился сейчас в открытое вооруженное противостояние... 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T21:51+0400
2022-07-17T21:51+0400
2022-07-17T21:51+0400
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
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В интервью "Sputnik на русском" на эту тему высказался Александр Ходаковский, командир батальона "Восток" сил ДНР. Зачем Запад стремится нанести руками Украины как можно больший урон России? Как на ход боевых действий влияют поставки Киеву западного вооружения? Почему действия украинских военных часто выглядят бессмысленными и в чем заключается тактика ВС России и сил народных республик? Об этом и многом другом - в видео.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео
Ходаковский: борьба Запада и России идет столетиями - видео
На протяжении многих веков страны Запада и Россия находились в состоянии перманентного конфликта, который вылился сейчас в открытое вооруженное противостояние на Украине.
В интервью "Sputnik на русском" на эту тему высказался Александр Ходаковский, командир батальона "Восток" сил ДНР.
Зачем Запад стремится нанести руками Украины как можно больший урон России? Как на ход боевых действий влияют поставки Киеву западного вооружения? Почему действия украинских военных часто выглядят бессмысленными и в чем заключается тактика ВС России и сил народных республик? Об этом и многом другом - в видео.