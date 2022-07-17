https://sputnik-georgia.ru/20220717/koreya-peredala-v-podarok-gruzii-gidrograficheskiy-katamaran-268597172.html
Корея передала в подарок Грузии гидрографический катамаран
Корея передала в подарок Грузии гидрографический катамаран
Развитие морского судоходства в Грузии является одним из приоритетов экономической политики страны, заявил замминистра 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T20:13+0400
2022-07-17T20:13+0400
2022-07-17T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Передача Грузии корейского гидрографического катамарана прошла у здания Гидрографической службы в Поти, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.По инициативе правительства Южной Кореи с декабря 2020 года реализуется проект по внедрению океанографической инфраструктуры в Грузии. В рамках проекта корейская сторона оказала техническую поддержку гидрографии Грузии, порты Грузии были оснащены дорогостоящим океанографическим оборудованием.По его словам, развитие морского судоходства в Грузии является одним из приоритетов экономической политики страны.Почтовая марка "Морские маяки Грузии"Одновременно с передачей катамарана прошла презентация почтовой марки "Морские маяки Грузии".По словам Гурамишвили, Грузия имеет давнюю историю мореплавания и доказательством этого является изображение на марке, выпущенной Почтой Грузии, крупнейших символов этой отрасли - маяков."Символично, что вручение марок проходит недалеко от Потийского маяка, который непрерывно работает с 1864 года. На марке также изображены маяки Сухуми и Батуми, которыми мы хотели подчеркнуть морскую историю Грузии", - заявил замминистра.Марка "Морские маяки Грузии" была выпущена "Почтой Грузии" при поддержке Министерства экономики и устойчивого развития. Всем трем маякам - в Поти, Сухуми и Батуми, уже присвоен статус памятников культурного наследия Грузии.Выпуск этих почтовых марок поможет подчеркнуть важность морской безопасности в Грузии и повысить осведомленность о Грузии как о стране с морской историей.
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грузия, новости, экономика, поти, "почта грузии", черное море
Корея передала в подарок Грузии гидрографический катамаран
20:13 17.07.2022 (обновлено: 20:17 17.07.2022)
Развитие морского судоходства в Грузии является одним из приоритетов экономической политики страны, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Передача Грузии корейского гидрографического катамарана прошла у здания Гидрографической службы в Поти, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.
По инициативе правительства Южной Кореи с декабря 2020 года реализуется проект по внедрению океанографической инфраструктуры в Грузии. В рамках проекта корейская сторона оказала техническую поддержку гидрографии Грузии, порты Грузии были оснащены дорогостоящим океанографическим оборудованием.
"Речь идет об оснащенном современными технологиями гидрографическом катамаране, который был изготовлен в Корее и передан грузинской стороне. Катамаран оснащен многолучевым эхолотом современного типа, который с высокой точностью измеряет глубины моря, что является необходимым компонентом для создания навигационных карт", - заявил замминистра экономики Гурам Гурамишвили.
По его словам, развитие морского судоходства в Грузии является одним из приоритетов экономической политики страны.
Почтовая марка "Морские маяки Грузии"
Одновременно с передачей катамарана прошла презентация почтовой марки "Морские маяки Грузии".
По словам Гурамишвили, Грузия имеет давнюю историю мореплавания и доказательством этого является изображение на марке, выпущенной Почтой Грузии, крупнейших символов этой отрасли - маяков.
"Символично, что вручение марок проходит недалеко от Потийского маяка, который непрерывно работает с 1864 года. На марке также изображены маяки Сухуми и Батуми, которыми мы хотели подчеркнуть морскую историю Грузии", - заявил замминистра.
Марка "Морские маяки Грузии" была выпущена "Почтой Грузии" при поддержке Министерства экономики и устойчивого развития. Всем трем маякам - в Поти, Сухуми и Батуми, уже присвоен статус памятников культурного наследия Грузии.
Выпуск этих почтовых марок поможет подчеркнуть важность морской безопасности в Грузии и повысить осведомленность о Грузии как о стране с морской историей.