https://sputnik-georgia.ru/20220717/korrespondent-sputnik-rasskazal-o-vpechatleniyakh-ot-poezdki-v-donbass-268596580.html

Корреспондент Sputnik рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс

Корреспондент Sputnik рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс

Жители Донбасса, которые в условиях боевых действий, под постоянными обстрелами ВСУ, продолжают жить и работать, помогают окружающим, восстанавливают свои... 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T19:58+0400

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видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

экспертное мнение

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Жители Донбасса ежедневно совершают подвиг и являются настоящими героями, считает корреспондент Sputnik Кыргызстан Таалайбек Ороскулов, побывавший там недавно. О впечатлениях журналиста от посещения Донецка, Мариуполя и других населенных пунктов и от общения с людьми - смотрите в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, видео