https://sputnik-georgia.ru/20220717/korrespondent-sputnik-rasskazal-o-vpechatleniyakh-ot-poezdki-v-donbass-268596580.html
Корреспондент Sputnik рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс
Корреспондент Sputnik рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс
Жители Донбасса, которые в условиях боевых действий, под постоянными обстрелами ВСУ, продолжают жить и работать, помогают окружающим, восстанавливают свои... 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T19:58+0400
2022-07-17T19:58+0400
2022-07-17T20:10+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
экспертное мнение
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Жители Донбасса ежедневно совершают подвиг и являются настоящими героями, считает корреспондент Sputnik Кыргызстан Таалайбек Ороскулов, побывавший там недавно. О впечатлениях журналиста от посещения Донецка, Мариуполя и других населенных пунктов и от общения с людьми - смотрите в видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, видео
Корреспондент Sputnik рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс
19:58 17.07.2022 (обновлено: 20:10 17.07.2022)
Жители Донбасса, которые в условиях боевых действий, под постоянными обстрелами ВСУ, продолжают жить и работать, помогают окружающим, восстанавливают свои города
Жители Донбасса ежедневно совершают подвиг и являются настоящими героями, считает корреспондент Sputnik Кыргызстан Таалайбек Ороскулов, побывавший там недавно. О впечатлениях журналиста от посещения Донецка, Мариуполя и других населенных пунктов и от общения с людьми - смотрите в видео.