https://sputnik-georgia.ru/20220717/novaya-zhizn-abastumanskoy-observatorii---zakazan-sovremennyy-teleskop-268589259.html
Новая жизнь Абастуманской обсерватории - заказан современный телескоп
Новая жизнь Абастуманской обсерватории - заказан современный телескоп
С новым куполом и телескопом Абастуманская обсерватория станет признанным центром для астрономов со всего мира 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T11:01+0400
2022-07-17T11:01+0400
2022-07-17T11:01+0400
грузия
новости
общество
ираклий карселадзе
министерство инфраструктуры и регионального развития
абастумани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/11/268588575_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_b2998dace262481559a3a2da4df9d32f.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Новый 1,5-метровый телескоп и купол радиусом в 12 метров появятся в Абастуманской обсерватории к концу 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития.Абастуманская обсерватория была первой горной астрофизической обсерваторией в Советском Союзе. Она основана почти век назад, в 1932 году, по инициативе академика Евгения Харадзе, имя которого она носит сейчас.По данным Министерства регионального развития и инфраструктуры, австрийская компания имеет многолетний опыт производства высококачественных телескопов и научного оборудования.Высокопрофессиональный коллектив компании готовит приборы для астрономических исследований и наблюдений как для коммерческих организаций, так и для ведущих научно-исследовательских учреждений.По словам главы ведомства Ираклия Карселадзе, с новым куполом и телескопом Абастуманская обсерватория станет международно-привлекательным и признанным центром для астрономов со всего мира.Министерство также начало процесс выбора подходящей компании для организации цифрового музея. Также завершена разработка проекта полного восстановления административной части обсерватории и начато строительство водопровода для круглосуточного водоснабжения здания.В октябре 2019 года Астрофизическая обсерватория в Абастумани перешла в подчинение Минобразования Грузии. До этого момента объект курировал Тбилисский государственный университет Ильи.Министерство регионального развития и инфраструктуры в рамках проекта развития Абастумани в 2019-2020 годах завершило полное восстановление около 20 исторических домов XIX-XX веков, Национальной астрофизической обсерватории, построенной в 1932 году, канатной дороги (1982 год) на центральной улице курорта Абастумани.Проект обновления города-курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) поддерживает Всемирный банк. На развитие инфраструктуры Абастумани в общей сложности будет потрачено 315,1 млн лари (около 100 млн долларов). Отсюда работы на 49,5 млн лари (более 15 млн долларов) уже завершены.
абастумани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/11/268588575_125:0:845:540_1920x0_80_0_0_932dbe1aa470c0cc7827eda798a8c852.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития, абастумани
Новая жизнь Абастуманской обсерватории - заказан современный телескоп
С новым куполом и телескопом Абастуманская обсерватория станет признанным центром для астрономов со всего мира
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Новый 1,5-метровый телескоп и купол радиусом в 12 метров появятся в Абастуманской обсерватории к концу 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития.
Абастуманская обсерватория была первой горной астрофизической обсерваторией в Советском Союзе. Она основана почти век назад, в 1932 году, по инициативе академика Евгения Харадзе, имя которого она носит сейчас.
По информации ведомства, уже выбрали европейскую компанию, которая займется изготовлением нового телескопа и купола. Ею станет австрийская компания ASA Astrosysteme GmbH. Проект реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка в размере 8,6 млн лари.
По данным Министерства регионального развития и инфраструктуры, австрийская компания имеет многолетний опыт производства высококачественных телескопов и научного оборудования.
Высокопрофессиональный коллектив компании готовит приборы для астрономических исследований и наблюдений как для коммерческих организаций, так и для ведущих научно-исследовательских учреждений.
По словам главы ведомства Ираклия Карселадзе, с новым куполом и телескопом Абастуманская обсерватория станет международно-привлекательным и признанным центром для астрономов со всего мира.
Министерство также начало процесс выбора подходящей компании для организации цифрового музея. Также завершена разработка проекта полного восстановления административной части обсерватории и начато строительство водопровода для круглосуточного водоснабжения здания.
В октябре 2019 года Астрофизическая обсерватория в Абастумани перешла в подчинение Минобразования Грузии. До этого момента объект курировал Тбилисский государственный университет Ильи.
Министерство регионального развития и инфраструктуры в рамках проекта развития Абастумани в 2019-2020 годах завершило полное восстановление около 20 исторических домов XIX-XX веков, Национальной астрофизической обсерватории, построенной в 1932 году, канатной дороги (1982 год) на центральной улице курорта Абастумани.
Проект обновления города-курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) поддерживает Всемирный банк. На развитие инфраструктуры Абастумани в общей сложности будет потрачено 315,1 млн лари (около 100 млн долларов). Отсюда работы на 49,5 млн лари (более 15 млн долларов) уже завершены.