https://sputnik-georgia.ru/20220717/novaya-zhizn-abastumanskoy-observatorii---zakazan-sovremennyy-teleskop-268589259.html

Новая жизнь Абастуманской обсерватории - заказан современный телескоп

Новая жизнь Абастуманской обсерватории - заказан современный телескоп

С новым куполом и телескопом Абастуманская обсерватория станет признанным центром для астрономов со всего мира 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T11:01+0400

2022-07-17T11:01+0400

2022-07-17T11:01+0400

грузия

новости

общество

ираклий карселадзе

министерство инфраструктуры и регионального развития

абастумани

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Новый 1,5-метровый телескоп и купол радиусом в 12 метров появятся в Абастуманской обсерватории к концу 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития.Абастуманская обсерватория была первой горной астрофизической обсерваторией в Советском Союзе. Она основана почти век назад, в 1932 году, по инициативе академика Евгения Харадзе, имя которого она носит сейчас.По данным Министерства регионального развития и инфраструктуры, австрийская компания имеет многолетний опыт производства высококачественных телескопов и научного оборудования.Высокопрофессиональный коллектив компании готовит приборы для астрономических исследований и наблюдений как для коммерческих организаций, так и для ведущих научно-исследовательских учреждений.По словам главы ведомства Ираклия Карселадзе, с новым куполом и телескопом Абастуманская обсерватория станет международно-привлекательным и признанным центром для астрономов со всего мира.Министерство также начало процесс выбора подходящей компании для организации цифрового музея. Также завершена разработка проекта полного восстановления административной части обсерватории и начато строительство водопровода для круглосуточного водоснабжения здания.В октябре 2019 года Астрофизическая обсерватория в Абастумани перешла в подчинение Минобразования Грузии. До этого момента объект курировал Тбилисский государственный университет Ильи.Министерство регионального развития и инфраструктуры в рамках проекта развития Абастумани в 2019-2020 годах завершило полное восстановление около 20 исторических домов XIX-XX веков, Национальной астрофизической обсерватории, построенной в 1932 году, канатной дороги (1982 год) на центральной улице курорта Абастумани.Проект обновления города-курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) поддерживает Всемирный банк. На развитие инфраструктуры Абастумани в общей сложности будет потрачено 315,1 млн лари (около 100 млн долларов). Отсюда работы на 49,5 млн лари (более 15 млн долларов) уже завершены.

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грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития, абастумани