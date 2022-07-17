https://sputnik-georgia.ru/20220717/rossiya-uprostila-registratsiyu-vvozimykh-avtomobiley-268588159.html
Россия упростила регистрацию ввозимых автомобилей
Россия упростила регистрацию ввозимых автомобилей
Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T12:01+0400
2022-07-17T12:01+0400
2022-07-17T12:01+0400
новости
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автомобили
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Упрощена регистрация автомобилей, ввозимых из-за границы в Россию, согласно решению правительства РФ.В частности, Временно отменено обязательное требование по оснащению машин устройствами вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".В документе отмечается, что до последнего времени обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД."Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими", - сообщается на сайте.Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки компании - производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, общество, автомобили, антироссийские санкции
Россия упростила регистрацию ввозимых автомобилей
Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Упрощена регистрация автомобилей, ввозимых из-за границы в Россию, согласно решению правительства РФ.
В частности, Временно отменено обязательное требование по оснащению машин устройствами вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".
"Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Речь идёт о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин – теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" - говорится в сообщении правительства.
В документе отмечается, что до последнего времени обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД.
"Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими", - сообщается на сайте.
Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки компании - производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.