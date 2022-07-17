https://sputnik-georgia.ru/20220717/rossiya-uprostila-registratsiyu-vvozimykh-avtomobiley-268588159.html

Россия упростила регистрацию ввозимых автомобилей

Россия упростила регистрацию ввозимых автомобилей

Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T12:01+0400

2022-07-17T12:01+0400

2022-07-17T12:01+0400

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антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Упрощена регистрация автомобилей, ввозимых из-за границы в Россию, согласно решению правительства РФ.В частности, Временно отменено обязательное требование по оснащению машин устройствами вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".В документе отмечается, что до последнего времени обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД."Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими", - сообщается на сайте.Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки компании - производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, общество, автомобили, антироссийские санкции