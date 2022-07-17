https://sputnik-georgia.ru/20220717/summa-vydannykh-agrokreditov-v-gruzii-prevysila-100-millionov-lari-268583764.html
Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 100 миллионов лари
Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 100 миллионов лари
В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T09:01+0400
2022-07-17T09:01+0400
2022-07-17T09:02+0400
экономика
грузия
новости
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265573848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4df105f08930a7571b6339f5d7e2f3ae.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. С 22 марта этого года в Грузии выдан 6 651 кредит на сумму 104,1 миллиона лари ( 36,5 миллиона долларов) для поддержки выращивания однолетних культур, говорится в сообщении Агентства развития села.Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари (от 1,7 до 34,5 тысячи долларов).Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265573848_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e51f6c7d1d37f35cea9db6bd25edf2cb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство
Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 100 миллионов лари
09:01 17.07.2022 (обновлено: 09:02 17.07.2022)
В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. С 22 марта этого года в Грузии выдан 6 651 кредит на сумму 104,1 миллиона лари ( 36,5 миллиона долларов) для поддержки выращивания однолетних культур, говорится в сообщении Агентства развития села.
Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.
Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари (от 1,7 до 34,5 тысячи долларов).
Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.
Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.
В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.
По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.