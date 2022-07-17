https://sputnik-georgia.ru/20220717/summa-vydannykh-agrokreditov-v-gruzii-prevysila-100-millionov-lari-268583764.html

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 100 миллионов лари

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 100 миллионов лари

В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T09:01+0400

2022-07-17T09:01+0400

2022-07-17T09:02+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. С 22 марта этого года в Грузии выдан 6 651 кредит на сумму 104,1 миллиона лари ( 36,5 миллиона долларов) для поддержки выращивания однолетних культур, говорится в сообщении Агентства развития села.Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари (от 1,7 до 34,5 тысячи долларов).Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.

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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство