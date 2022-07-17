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Точный прогноз погоды в Батуми на 18-24 июля
Точный прогноз погоды в Батуми на 18-24 июля
Грузинские синоптики прогнозируют на этой неделе в курортном Батуми кратковременные дожди 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T18:54+0400
2022-07-17T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Начало недели будет умеренно жарким и дождливым, в среду и воскресенье осадков не ожидается, а вот в остальные дни с собой на всякий случай нужно брать зонты.В понедельник, 18 июля, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22-23 градуса , а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла.Во вторник, 19 июля, в Батуми ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов, ночью немного прохладнее – 21 градус. Максимальная скорость ветра 10 м/с.В среду, 20 июля, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.В четверг, 21 июля, в Батуми ожидается сильный дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 25 градусов тепла.В пятницу, 22 июля, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди, особенно в первой половине дня. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 26 градусов тепла.В субботу, 23 июля, в Батуми ожидается кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 25 градусов тепла.В воскресенье, 24 июля, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода, возможны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 25 градусов тепла.
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Точный прогноз погоды в Батуми на 18-24 июля
18:54 17.07.2022 (обновлено: 19:57 17.07.2022)
Грузинские синоптики прогнозируют на этой неделе в курортном Батуми кратковременные дожди
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Начало недели будет умеренно жарким и дождливым, в среду и воскресенье осадков не ожидается, а вот в остальные дни с собой на всякий случай нужно брать зонты.
В понедельник, 18 июля, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22-23 градуса , а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла.
Во вторник, 19 июля, в Батуми ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов, ночью немного прохладнее – 21 градус. Максимальная скорость ветра 10 м/с.
В среду, 20 июля, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.
В четверг, 21 июля, в Батуми ожидается сильный дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 25 градусов тепла.
В пятницу, 22 июля, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди, особенно в первой половине дня. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 26 градусов тепла.
В субботу, 23 июля, в Батуми ожидается кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 25 градусов тепла.
В воскресенье, 24 июля, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода, возможны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 25 градусов тепла.