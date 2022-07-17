https://sputnik-georgia.ru/20220717/totinosin-oderzhal-pyatuyu-pobedu-na-turnire-po-sumo-v-nagoya-268592416.html

Тотиносин одержал пятую победу на турнире по сумо в Нагоя

Тотиносин одержал пятую победу на турнире по сумо в Нагоя

После майского турнира Леван Горгадзе улучшил свои текущий ранг с девятого на восьмого маэгасиру Востока 17.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузинский богатырь Леван Горгадзе, выступающий под японским именем Тотиносин, одержал пятую победу на летнем турнире в Нагоя.В восьмой день соревнований 34-летний Горгадзе одолел одиннадцатого маэгасиру Запада Мидорифудзи за считанные секунды.Теперь у Тотиносина положительный баланс - пять побед и три поражения. Впереди осталась ровно половина боев.Завтра Леван Горгадзе встретится с десятым маэгасирой Востока Тиётайрю. У последнего, так же как и грузинского сумоиста, пять побед и три поражения.После майского турнира Леван Горгадзе улучшил свои текущий ранг с девятого на восьмого маэгасиру Востока.Турнир в Нагоя продлится до 24 июля.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо