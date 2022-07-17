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Тотиносин одержал пятую победу на турнире по сумо в Нагоя
Тотиносин одержал пятую победу на турнире по сумо в Нагоя
После майского турнира Леван Горгадзе улучшил свои текущий ранг с девятого на восьмого маэгасиру Востока 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T16:05+0400
2022-07-17T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузинский богатырь Леван Горгадзе, выступающий под японским именем Тотиносин, одержал пятую победу на летнем турнире в Нагоя.В восьмой день соревнований 34-летний Горгадзе одолел одиннадцатого маэгасиру Запада Мидорифудзи за считанные секунды.Теперь у Тотиносина положительный баланс - пять побед и три поражения. Впереди осталась ровно половина боев.Завтра Леван Горгадзе встретится с десятым маэгасирой Востока Тиётайрю. У последнего, так же как и грузинского сумоиста, пять побед и три поражения.После майского турнира Леван Горгадзе улучшил свои текущий ранг с девятого на восьмого маэгасиру Востока.Турнир в Нагоя продлится до 24 июля.
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грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо
Тотиносин одержал пятую победу на турнире по сумо в Нагоя
16:05 17.07.2022 (обновлено: 16:29 17.07.2022)
После майского турнира Леван Горгадзе улучшил свои текущий ранг с девятого на восьмого маэгасиру Востока
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузинский богатырь Леван Горгадзе, выступающий под японским именем Тотиносин, одержал пятую победу на летнем турнире в Нагоя.
В восьмой день соревнований 34-летний Горгадзе одолел одиннадцатого маэгасиру Запада Мидорифудзи за считанные секунды.
Теперь у Тотиносина положительный баланс - пять побед и три поражения. Впереди осталась ровно половина боев.
Завтра Леван Горгадзе встретится с десятым маэгасирой Востока Тиётайрю. У последнего, так же как и грузинского сумоиста, пять побед и три поражения.
После майского турнира Леван Горгадзе улучшил свои текущий ранг с девятого на восьмого маэгасиру Востока.
Турнир в Нагоя продлится до 24 июля.