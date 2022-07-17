https://sputnik-georgia.ru/20220717/ubiystvo-v-adzharii---politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-268592110.html

Убийство в Аджарии - полиция задержала подозреваемого

Убийство в Аджарии - полиция задержала подозреваемого

По одной из версий, мужчина выстрелил в соседа, будучи убежденным в том, что стреляет в медведя 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T14:46+0400

2022-07-17T14:46+0400

2022-07-17T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарии задержали 46-летнего жителя Кобулетского района по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД.Следствие установило что 16 июля в Кобулетском районе обвиняемый выстрелом из охотничьего ружья смертельно ранил 36-летнего мужчину. Полиция задержала обвиняемого через несколько часов после совершения преступления.В качестве улики правоохранители изъяли орудие преступления - охотничье ружье.Согласно статьям 108 ("умышленное убийство") и 236 ("незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия") УК Грузии теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.По информации СМИ, речь идет об убийстве в селе Хала. Мужчина выстрелил в соседа, будучи убежденным в том, что стреляет в медведя.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, убийство