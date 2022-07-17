https://sputnik-georgia.ru/20220717/ubiystvo-v-adzharii---politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-268592110.html
Убийство в Аджарии - полиция задержала подозреваемого
Убийство в Аджарии - полиция задержала подозреваемого
По одной из версий, мужчина выстрелил в соседа, будучи убежденным в том, что стреляет в медведя 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T14:46+0400
2022-07-17T14:46+0400
2022-07-17T15:32+0400
грузия
происшествия
новости
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/55/246325511_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8a9853005e1fd4cd31e18a4084937551.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарии задержали 46-летнего жителя Кобулетского района по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД.Следствие установило что 16 июля в Кобулетском районе обвиняемый выстрелом из охотничьего ружья смертельно ранил 36-летнего мужчину. Полиция задержала обвиняемого через несколько часов после совершения преступления.В качестве улики правоохранители изъяли орудие преступления - охотничье ружье.Согласно статьям 108 ("умышленное убийство") и 236 ("незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия") УК Грузии теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.По информации СМИ, речь идет об убийстве в селе Хала. Мужчина выстрелил в соседа, будучи убежденным в том, что стреляет в медведя.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/55/246325511_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6d79cb68a5f3b0c70fdf317e85b52806.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, убийство
Убийство в Аджарии - полиция задержала подозреваемого
14:46 17.07.2022 (обновлено: 15:32 17.07.2022)
По одной из версий, мужчина выстрелил в соседа, будучи убежденным в том, что стреляет в медведя
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарии задержали 46-летнего жителя Кобулетского района по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД.
Следствие установило что 16 июля в Кобулетском районе обвиняемый выстрелом из охотничьего ружья смертельно ранил 36-летнего мужчину. Полиция задержала обвиняемого через несколько часов после совершения преступления.
В качестве улики правоохранители изъяли орудие преступления - охотничье ружье.
Согласно статьям 108 ("умышленное убийство") и 236 ("незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия") УК Грузии теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
По информации СМИ, речь идет об убийстве в селе Хала. Мужчина выстрелил в соседа, будучи убежденным в том, что стреляет в медведя.