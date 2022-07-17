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Увеличены квоты на экспорт подсолнечного масла из России
Увеличены квоты на экспорт подсолнечного масла из России
Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T14:11+0400
2022-07-17T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ."Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тысяч тонн (ранее допустимый объем составлял 1,5 миллиона тонн), на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн (ранее – 0,7 миллиона тонн)", - говорится в сообщении. В документе отмечается, что квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно, сообщило РИА Новости.Уточняется, что решение принято при обеспеченности продукцией внутреннего рынка. На сайте кабмина отмечается, что оно поддержит производителей, поскольку они смогут дополнительно поставлять продукцию за рубеж.Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 июля выросла до 560,1 доллара за тонну с 525 долларов в июне.
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Увеличены квоты на экспорт подсолнечного масла из России
14:11 17.07.2022 (обновлено: 14:41 17.07.2022)
Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тысяч тонн (ранее допустимый объем составлял 1,5 миллиона тонн), на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн (ранее – 0,7 миллиона тонн)", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно, сообщило РИА Новости
.
Уточняется, что решение принято при обеспеченности продукцией внутреннего рынка. На сайте кабмина отмечается, что оно поддержит производителей, поскольку они смогут дополнительно поставлять продукцию за рубеж.
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 июля выросла до 560,1 доллара за тонну с 525 долларов в июне.