https://sputnik-georgia.ru/20220717/yubileynyy-tbilisimarathon-proydet-v-stolitse-v-sentyabre-268478725.html

Юбилейный Tbilisimarathon пройдет в столице в сентябре

Юбилейный Tbilisimarathon пройдет в столице в сентябре

Желающие стать частью спортивного мероприятия должны пройти регистрацию онлайн 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T13:06+0400

2022-07-17T13:06+0400

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грузия

новости

спорт

тбилисский марафон

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ТБИЛИСИ, 17 июл - Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon 25 сентября в десятый раз соберет любителей бега в столице Грузии, сообщают организаторы.Принять участие в марафоне смогут три тысячи человек. Желающие стать частью спортивного мероприятия должны пройти регистрацию онлайн. Что касается забегов, то на выбор - дистанция в 10 километров, полумарафон и детский забег. Участие в марафоне платное. Стоимость регистрации на забег до конца августа на дистанцию 10 километров составляет 25 лари (порядка 9 долларов), на дистанцию 21,1 километра – 40 лари (около 14 долларов).Согласно правилам марафона, спонсоры забега должны удвоить поступившую сумму и направить ее на помощь нуждающимся. Главным спонсором мероприятия является компания Heidelbergcement.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, тбилисский марафон