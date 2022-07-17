https://sputnik-georgia.ru/20220717/yubileynyy-tbilisimarathon-proydet-v-stolitse-v-sentyabre-268478725.html
Юбилейный Tbilisimarathon пройдет в столице в сентябре
Юбилейный Tbilisimarathon пройдет в столице в сентябре
Желающие стать частью спортивного мероприятия должны пройти регистрацию онлайн 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T13:06+0400
2022-07-17T13:06+0400
2022-07-17T13:09+0400
грузия
новости
спорт
тбилисский марафон
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ТБИЛИСИ, 17 июл - Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon 25 сентября в десятый раз соберет любителей бега в столице Грузии, сообщают организаторы.Принять участие в марафоне смогут три тысячи человек. Желающие стать частью спортивного мероприятия должны пройти регистрацию онлайн. Что касается забегов, то на выбор - дистанция в 10 километров, полумарафон и детский забег. Участие в марафоне платное. Стоимость регистрации на забег до конца августа на дистанцию 10 километров составляет 25 лари (порядка 9 долларов), на дистанцию 21,1 километра – 40 лари (около 14 долларов).Согласно правилам марафона, спонсоры забега должны удвоить поступившую сумму и направить ее на помощь нуждающимся. Главным спонсором мероприятия является компания Heidelbergcement.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, тбилисский марафон
Юбилейный Tbilisimarathon пройдет в столице в сентябре
13:06 17.07.2022 (обновлено: 13:09 17.07.2022)
Желающие стать частью спортивного мероприятия должны пройти регистрацию онлайн
ТБИЛИСИ, 17 июл - Sputnik.
Масштабный забег Tbilisimarathon 25 сентября в десятый раз соберет любителей бега в столице Грузии, сообщают организаторы
.
Принять участие в марафоне смогут три тысячи человек. Желающие стать частью спортивного мероприятия должны пройти регистрацию онлайн.
Что касается забегов, то на выбор - дистанция в 10 километров, полумарафон и детский забег.
Участие в марафоне платное. Стоимость регистрации на забег до конца августа на дистанцию 10 километров составляет 25 лари (порядка 9 долларов), на дистанцию 21,1 километра – 40 лари (около 14 долларов).
Согласно правилам марафона, спонсоры забега должны удвоить поступившую сумму и направить ее на помощь нуждающимся. Главным спонсором мероприятия является компания Heidelbergcement.