https://sputnik-georgia.ru/20220718/dvizhenie-avtotransporta-v-kobuletskom-tonnele-vremenno-ogranichat-268617295.html

Движение автотранспорта в Кобулетском тоннеле временно ограничат

Движение автотранспорта в Кобулетском тоннеле временно ограничат

Ограничение связано с проведением ремонтных работ 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T14:04+0400

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2022-07-18T14:04+0400

кобулети

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

дороги

ситуация на дорогах грузии

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в Кобулетском тоннеле с 20 июля 21:00 до 21 июля 09:00, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение связано с проведением ремонтных работ на 28-м км участка автомобильной дороги. Как отмечают в ведомстве, на данном участке тоннеля повреждена система освещения.В период закрытия тоннеля движение автотранспорта продолжится на автомобильной дороге международного значения Сенаки-Поти-Сарпи через Кобулети.

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кобулети, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, дороги, ситуация на дорогах грузии, грузинские дороги, машины и их водители