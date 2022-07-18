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https://sputnik-georgia.ru/20220718/dvizhenie-avtotransporta-v-kobuletskom-tonnele-vremenno-ogranichat-268617295.html
Движение автотранспорта в Кобулетском тоннеле временно ограничат
Движение автотранспорта в Кобулетском тоннеле временно ограничат
Ограничение связано с проведением ремонтных работ 18.07.2022, Sputnik Грузия
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кобулети
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новости
департамент автомобильных дорог
дороги
ситуация на дорогах грузии
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в Кобулетском тоннеле с 20 июля 21:00 до 21 июля 09:00, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение связано с проведением ремонтных работ на 28-м км участка автомобильной дороги. Как отмечают в ведомстве, на данном участке тоннеля повреждена система освещения.В период закрытия тоннеля движение автотранспорта продолжится на автомобильной дороге международного значения Сенаки-Поти-Сарпи через Кобулети.
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кобулети, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, дороги, ситуация на дорогах грузии, грузинские дороги, машины и их водители

Движение автотранспорта в Кобулетском тоннеле временно ограничат

14:04 18.07.2022
© photo: Roads Department of Georgia / FBОбъездная дорога в Кобулети
Объездная дорога в Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2022
© photo: Roads Department of Georgia / FB
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Ограничение связано с проведением ремонтных работ
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в Кобулетском тоннеле с 20 июля 21:00 до 21 июля 09:00, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ на 28-м км участка автомобильной дороги. Как отмечают в ведомстве, на данном участке тоннеля повреждена система освещения.
В период закрытия тоннеля движение автотранспорта продолжится на автомобильной дороге международного значения Сенаки-Поти-Сарпи через Кобулети.
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