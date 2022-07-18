https://sputnik-georgia.ru/20220718/dvizhenie-avtotransporta-v-kobuletskom-tonnele-vremenno-ogranichat-268617295.html
Движение автотранспорта в Кобулетском тоннеле временно ограничат
Движение автотранспорта в Кобулетском тоннеле временно ограничат
Ограничение связано с проведением ремонтных работ 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T14:04+0400
2022-07-18T14:04+0400
2022-07-18T14:04+0400
кобулети
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
дороги
ситуация на дорогах грузии
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24019/49/240194918_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4243bd8cb0a0bb0cc2b527b860fb1e24.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в Кобулетском тоннеле с 20 июля 21:00 до 21 июля 09:00, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение связано с проведением ремонтных работ на 28-м км участка автомобильной дороги. Как отмечают в ведомстве, на данном участке тоннеля повреждена система освещения.В период закрытия тоннеля движение автотранспорта продолжится на автомобильной дороге международного значения Сенаки-Поти-Сарпи через Кобулети.
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24019/49/240194918_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8a25717f08994cff29a7241d9c86da56.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кобулети, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, дороги, ситуация на дорогах грузии, грузинские дороги, машины и их водители
Движение автотранспорта в Кобулетском тоннеле временно ограничат
Ограничение связано с проведением ремонтных работ
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik.
Движение автотранспорта будет ограничено в Кобулетском тоннеле с 20 июля 21:00 до 21 июля 09:00, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ на 28-м км участка автомобильной дороги. Как отмечают в ведомстве, на данном участке тоннеля повреждена система освещения.
В период закрытия тоннеля движение автотранспорта продолжится на автомобильной дороге международного значения Сенаки-Поти-Сарпи через Кобулети.