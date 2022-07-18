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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились - ФОТО
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились - ФОТО
Это наконец-то произошло – "Беннифер" вместе и фанаты надеются, что теперь навсегда 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T10:19+0400
2022-07-18T10:19+0400
2022-07-18T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Одна из самых обсуждаемых пар Голливуда – актриса и певица Дженнифер Лопес и актер и режиссер Бен Аффлек – наконец-то поженились, пишет TMZ.Долгожданное свадебное торжество, по информации прессы, состоялось в округе Кларк (штат Невада) 16 июля. Оба – 52-летняя Дженнифер и 49-летний Бен – выбрали для свадьбы белые наряды и вечеринку в стиле Вегаса.Другие подробности пока не известны. Знаменитости еще не делали официальных заявлений в соцсетях, но СМИ утверждают, что исполнительница взяла фамилию избранника.Звездная пара, за которую "болели" тысячи фанатов, рассталась почти 20 лет назад, но в 2021 году чувства артистов вновь вспыхнули с новой силой. Горячие поцелуи, жаркие свидания и подаренное Аффлеком роскошное кольцо с зеленым бриллиантом – все вело к свадьбе, и это произошло.Социальные сети новоиспеченных супругов пестрят поздравлениями поклонников. А "Беннифер" так пару называли в нулевых – готовятся к переезду в общее гнездышко в Беверли-Хиллз. Усадьба обошлась селебрити в 60 миллионов. К слову, ранее там жил Дэнни Де Вито с экс-супругой.
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Ника Ломидзе
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
шоу-бизнес, новости, в мире, дженнифер лопес, бен аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились - ФОТО
Это наконец-то произошло – "Беннифер" вместе и фанаты надеются, что теперь навсегда
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik.
Одна из самых обсуждаемых пар Голливуда – актриса и певица Дженнифер Лопес и актер и режиссер Бен Аффлек – наконец-то поженились, пишет TMZ
.
Долгожданное свадебное торжество, по информации прессы, состоялось в округе Кларк (штат Невада) 16 июля. Оба – 52-летняя Дженнифер и 49-летний Бен – выбрали для свадьбы белые наряды и вечеринку в стиле Вегаса.
Другие подробности пока не известны. Знаменитости еще не делали официальных заявлений в соцсетях, но СМИ утверждают, что исполнительница взяла фамилию избранника.
Звездная пара, за которую "болели" тысячи фанатов, рассталась почти 20 лет назад, но в 2021 году чувства артистов вновь вспыхнули с новой силой. Горячие поцелуи, жаркие свидания и подаренное Аффлеком роскошное кольцо с зеленым бриллиантом – все вело к свадьбе, и это произошло.
Социальные сети новоиспеченных супругов пестрят поздравлениями поклонников. А "Беннифер" так пару называли в нулевых – готовятся к переезду в общее гнездышко в Беверли-Хиллз. Усадьба обошлась селебрити в 60 миллионов. К слову, ранее там жил Дэнни Де Вито с экс-супругой.