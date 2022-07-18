https://sputnik-georgia.ru/20220718/kak-budut-rasti-zarplaty-chinovnikov-v-gruzii-268618892.html

Как будут расти зарплаты чиновников в Грузии?

Как будут расти зарплаты чиновников в Грузии?

На сегодняшний день зарплата госслужащих составляет около 74% от уровня средней зарплаты в частном секторе 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T14:10+0400

2022-07-18T14:10+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Зарплаты госслужащих в Грузии будут расти примерно на 10% ежегодно до 2026 года, заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили после заседания правительства. В понедельник на заседании правительства были согласованы основные принципы урегулирования вопроса в долгосрочной перспективе и принято постановление. Рост зарплат в госсекторе с 1 января 2026 года будет производиться исходя из процентного показателя роста средней зарплаты в частном секторе за предыдущие четыре квартала. При этом базовый оклад госслужащих должен будет быть не менее 80% и не более 90% средней зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%.Постановление правительства будет отражено и на законодательном уровне - в законе о госбюджете, сказал Хуцишвили.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости