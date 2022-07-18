https://sputnik-georgia.ru/20220718/kak-budut-rasti-zarplaty-chinovnikov-v-gruzii-268618892.html
Как будут расти зарплаты чиновников в Грузии?
Как будут расти зарплаты чиновников в Грузии?
На сегодняшний день зарплата госслужащих составляет около 74% от уровня средней зарплаты в частном секторе 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T14:10+0400
2022-07-18T14:10+0400
2022-07-18T14:12+0400
грузия
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24352/50/243525067_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_a51860c98ca05922da225eb8e84b384a.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Зарплаты госслужащих в Грузии будут расти примерно на 10% ежегодно до 2026 года, заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили после заседания правительства. В понедельник на заседании правительства были согласованы основные принципы урегулирования вопроса в долгосрочной перспективе и принято постановление. Рост зарплат в госсекторе с 1 января 2026 года будет производиться исходя из процентного показателя роста средней зарплаты в частном секторе за предыдущие четыре квартала. При этом базовый оклад госслужащих должен будет быть не менее 80% и не более 90% средней зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%.Постановление правительства будет отражено и на законодательном уровне - в законе о госбюджете, сказал Хуцишвили.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24352/50/243525067_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_708073607988b9c78558c069b467a838.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости
Как будут расти зарплаты чиновников в Грузии?
14:10 18.07.2022 (обновлено: 14:12 18.07.2022)
На сегодняшний день зарплата госслужащих составляет около 74% от уровня средней зарплаты в частном секторе
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Зарплаты госслужащих в Грузии будут расти примерно на 10% ежегодно до 2026 года, заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили после заседания правительства.
В понедельник на заседании правительства были согласованы основные принципы урегулирования вопроса в долгосрочной перспективе и принято постановление.
Рост зарплат в госсекторе с 1 января 2026 года будет производиться исходя из процентного показателя роста средней зарплаты в частном секторе за предыдущие четыре квартала.
При этом базовый оклад госслужащих должен будет быть не менее 80% и не более 90% средней зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%.
Постановление правительства будет отражено и на законодательном уровне - в законе о госбюджете, сказал Хуцишвили.