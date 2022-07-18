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Как повлияет на грузинский фармрынок подорожание лекарств в Турции?
Как повлияет на грузинский фармрынок подорожание лекарств в Турции?
Эксперт рассказал, на сколько подорожают лекарства, которые завозят из Турции 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T13:25+0400
2022-07-18T13:25+0400
2022-07-18T13:25+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Часть медикаментов, импортируемых в Грузию из Турции, из-за подорожания лекарств в этой стране подорожает на 25-30%, заявил основатель и гендиректор аптечной сети "Импекс" Давид Кохреидзе.В Турции повысятся цены на лекарства, соответствующий приказ президент Реджеп Тайип Эрдоган издал 7 июля. Документ устанавливает новые тарифы на фармпродукты. Предыдущий приказ был принят в 2017 году, однако властям пришлось его пересмотреть из-за обесценивания лиры.По его словам, исходя из того, что доля лекарств, завезенных в Грузию из Турции, составляет всего 3%, данное новшество не сильно повлияет на фармситуацию страны.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 400 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60 до 80%.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что благодаря новшеству, граждане Грузии сумели сэкономить на покупке лекарств до 43 миллионов лари и вместо 62 миллионов потратили 19.В Минздраве страны уверены, что новшество позволит еще больше упростить импорт медикаментов, на грузинском рынке появится широкий ассортимент фармацевтической продукции. Ознакомиться со списком медикаментов и адресами аптек можно здесь.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган, турция, минздрав
Как повлияет на грузинский фармрынок подорожание лекарств в Турции?
Эксперт рассказал, на сколько подорожают лекарства, которые завозят из Турции
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Часть медикаментов, импортируемых в Грузию из Турции, из-за подорожания лекарств в этой стране подорожает на 25-30%, заявил основатель и гендиректор аптечной сети "Импекс" Давид Кохреидзе.
В Турции повысятся цены на лекарства, соответствующий приказ президент Реджеп Тайип Эрдоган издал 7 июля. Документ устанавливает новые тарифы на фармпродукты. Предыдущий приказ был принят в 2017 году, однако властям пришлось его пересмотреть из-за обесценивания лиры.
"Конечно, этот приказ не будет положительно влиять на медикаменты, завезенные из Турции. И, думаю, что в таком сложном положении придется повысить цену хотя бы на 20%. Таковы первичные данные, однако все прояснится через какое-то время, когда импортеры осуществят ввоз лекарств в Грузию", – сказал в эфире BMG Кохреидзе.
По его словам, исходя из того, что доля лекарств, завезенных в Грузию из Турции, составляет всего 3%, данное новшество не сильно повлияет на фармситуацию страны.
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 400 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60 до 80%.
Ранее в Минздраве Грузии заявили, что благодаря новшеству, граждане Грузии сумели сэкономить на покупке лекарств до 43 миллионов лари и вместо 62 миллионов потратили 19.
В Минздраве страны уверены, что новшество позволит еще больше упростить импорт медикаментов, на грузинском рынке появится широкий ассортимент фармацевтической продукции. Ознакомиться со списком медикаментов и адресами аптек можно здесь
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В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.