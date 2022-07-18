https://sputnik-georgia.ru/20220718/kakoy-budet-pogoda-v-avguste-2022-narodnye-primety-268635788.html

Какой будет погода в августе 2022? Народные приметы

Какой будет погода в августе 2022? Народные приметы

Лето-2022 стремительно приближается к концу – погода за первые полтора месяца устойчивостью не отличалась - летнюю жару сменяла облачность, проливные дожди, а... 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T20:38+0400

2022-07-18T20:38+0400

2022-07-18T20:38+0400

погода

справки

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По прогнозам синоптиков, погода в августе будет с сюрпризами, хотя они часто не сбываются, в отличие от предсказаний по народным приметам, которым следовали наши предки.Какой будет погода в августе 2022 по прогнозам синоптиков и народным приметам, читайте в материале Sputnik Грузия.Приметы на погоду в августеВ августе погода зачастую бывает непредсказуемой, но предугадать ее можно по народным приметам – в частности узнать, сколько продлится жара или затянется непогода, каким будет урожай и так далее.К примеру, январь ожидается холодный и снежный, если очень жаркий июль - явная примета.По народным приметам весь день будет ясная погода, если туман с утра долго не рассеивается.Пауки строят гнезда — это явная примета, что похолодает, а если муравьи спешат в муравейник — ожидайте сильный дождь.Дождливую погоду в августе предвещает алая заря и пенистая вода в речке.По народным приметам, осень будет длиться долго, если в августе гром гремит, а густой туман - много грибов найдете.Осень будет теплой и сухой, если в августе не будет дождей, а если в августе много гроз – эта примета, указывающая на то, что осень будет долгой.По приметам, сырой и теплый август предвещает обильный урожай грибов, а на хороший урожай орехов указывает дождливый август.Зима будет долгой и снежной, если постоянная погода стоит в первую неделю августа, а если иней выпал в последний месяц лета – это явная примета, что зима будет ранней и холодной.Много желудей на дубе – примета, указывающая на мягкую зиму, а много орехов и ягод обещает зимой морозы и снежные заносы.По народным приметам, кустарники и деревья, буквально заплетенные паутиной, предвещают ясную и теплую осень, а если аисты улетают рано, значит холода скоро наступят.Материал подготовлен на основе открытых источников

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