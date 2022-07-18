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Казахстан намерен увеличить перевозку грузов через Южный Кавказ

Казахстан намерен увеличить перевозку грузов через Южный Кавказ

В целях расширения пропускной способности ТМТМ планируется создание контейнерного хаба в Специальной экономической зоне казахстанского морского порта Актау 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T09:41+0400

2022-07-18T09:41+0400

2022-07-18T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Казахстан нацелен увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ/Средний коридор), заявил председатель Комитета транспорта Казахстана Касым Тлепов.По его словам, в проект будут привлечены мировые логистические компании. Также в условиях дефицита паромного флота на Каспии планируется строительство собственного паромного флота в количестве 10 единиц, сообщил Тлепов.Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.Объем перевозок по маршруту ТМТМ за 2021 год составил 586,2 тысячи тонн, а перевозки контейнеров – 25 270 ДФЭ (TEU).В январе-марте 2022 года по маршруту перевезено 266,3 тысячи тонн, что на 123% больше аналогичного периода 2021 года. Контейнерные перевозки составили 5 847 ДФЭ. Это на 19% больше, чем в январе-марте прошлого года.При написании новости были использованы данные министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

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казахстан, новости, экономика, азербайджан, грузия, транспорт, транзит