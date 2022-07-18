https://sputnik-georgia.ru/20220718/komu-polezen-alkogol-interesnoe-issledovanie-268626347.html
Кому полезен алкоголь? Интересное исследование
Кому полезен алкоголь? Интересное исследование
Многим это крупномасштабное исследование придется по вкусу 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T18:00+0400
2022-07-18T18:00+0400
2022-07-18T18:00+0400
алкоголь
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Ученые выяснили, что есть категория людей, кто наиболее уязвим перед злоупотреблением спиртных напитков, а есть те, кому маленькие дозы алкоголя могут быть даже полезны, пишет журнал The Lancet.Для этого в рамках проекта "Глобальное бремя болезней", базирующегося в Вашингтоне и финансируемого Фондом Билла и Мелинды Гейтс, эксперты провели довольно масштабное исследование.Ученые, в частности, проанализировали опасность употребления алкоголя для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Были использованы данные по мужчинам и женщинам в возрасте 15–95 лет из 204 стран мира.К слову, оказалось, что всего в мире в 2020-м злоупотребляли алкоголем 1,34 миллиарда человек (1,03 миллиарда мужчин и 0,312 миллиарда женщин). Так вот специалисты в ходе анализа пришли к выводу, что для людей в возрасте от 15 до 39 лет алкоголь приносит только вред. При этом к данной группе относились 59,1% из всех, кто принимал дозу напитка, превышавшую безопасный уровень. Так, 76,7% злоупотреблявших спиртным были мужчинами. На них приходится 60% травм, связанных с алкоголем, включая ДТП, самоубийства и убийства.Между тем, людям старше сорока, разумеется если у них нет сопутствующих заболеваний, потребление небольшого количества алкоголя (от одного до двух стаканов красного вина) может принести некоторую пользу. Например, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.Тем временем сами авторы исследования признают, что в работе не изучались модели употребления алкоголя, поэтому не проведено различие между людьми, которые изредка употребляют алкоголь в больших количествах, и теми, кто пьет регулярно. Кроме того, объем выпитого сообщался самими респондентами, что могло привести к ошибке в расчетах.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
алкоголь, наука, в мире, новости, общество
Кому полезен алкоголь? Интересное исследование
Многим это крупномасштабное исследование придется по вкусу
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik.
Ученые выяснили, что есть категория людей, кто наиболее уязвим перед злоупотреблением спиртных напитков, а есть те, кому маленькие дозы алкоголя могут быть даже полезны, пишет журнал The Lancet
.
Для этого в рамках проекта "Глобальное бремя болезней", базирующегося в Вашингтоне и финансируемого Фондом Билла и Мелинды Гейтс, эксперты провели довольно масштабное исследование.
Ученые, в частности, проанализировали опасность употребления алкоголя для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Были использованы данные по мужчинам и женщинам в возрасте 15–95 лет из 204 стран мира.
К слову, оказалось, что всего в мире в 2020-м злоупотребляли алкоголем 1,34 миллиарда человек (1,03 миллиарда мужчин и 0,312 миллиарда женщин).
Так вот специалисты в ходе анализа пришли к выводу, что для людей в возрасте от 15 до 39 лет алкоголь приносит только вред. При этом к данной группе относились 59,1% из всех, кто принимал дозу напитка, превышавшую безопасный уровень. Так, 76,7% злоупотреблявших спиртным были мужчинами. На них приходится 60% травм, связанных с алкоголем, включая ДТП, самоубийства и убийства.
Между тем, людям старше сорока, разумеется если у них нет сопутствующих заболеваний, потребление небольшого количества алкоголя (от одного до двух стаканов красного вина) может принести некоторую пользу. Например, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.
Тем временем сами авторы исследования признают, что в работе не изучались модели употребления алкоголя, поэтому не проведено различие между людьми, которые изредка употребляют алкоголь в больших количествах, и теми, кто пьет регулярно. Кроме того, объем выпитого сообщался самими респондентами, что могло привести к ошибке в расчетах.