https://sputnik-georgia.ru/20220718/kovarnaya-khromosoma-uchenye-vyyasnili-pochemu-muzhchiny-zhivut-menshe-zhenschin-268620341.html

Коварная хромосома. Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин

Коварная хромосома. Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин

Мужчины умирают в среднем на несколько лет раньше, чем женщины 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T15:05+0400

2022-07-18T15:05+0400

2022-07-18T15:05+0400

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Ученые предполагают, что проблема — в ускоренном разрушении c возрастом "мужской" Y-хромосомы. Это влияет на сердечную мышцу, а болезни сердца — главная причина смерти среди представителей сильного пола, пишет автор РИА Новости Владислав Стрекопытов.Официальная статистикаВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2019-м посвятила вопросу продолжительности жизни специальный доклад. Данные сгруппированы по полу, возрасту и уровню доходов. В документе отмечается, что с 2000-го по 2016-й средняя продолжительность жизни в мире выросла с 66,5 до 72 лет. У мужчин она составила 70,57 года, у женщин — 75,06, то есть на 4,49 года больше.За 16 лет наблюдений этот разрыв практически не изменился. В бедных странах он меньше, в богатых — больше. Та же картина и в разных по уровню доходов слоях населения.Эксперты ВОЗ объясняют это тем, что в экономически неблагополучных регионах и социальных группах из-за тяжелых условий, отсутствия качественных медицинских услуг и распространенности инфекций люди зачастую недотягивают до естественной старости. Поэтому сроки жизни у представителей разных полов нивелируются.Не только у людейВо всех странах и во все времена мужчины уходили из жизни раньше женщин. Традиционно это связывали с войнами, склонностью к рискованному поведению, меньшей заботой о здоровье и вредными привычками. Когда появилась медицинская статистика, оказалось, что представители сильного пола чаще умирают от таких недугов, как ишемическая болезнь сердца, легочные заболевания, цирроз печени и инсульт.Биологи стали искать объяснение на физиологическом уровне. И выяснили: различие в продолжительности жизни между полами существует не только у человека, но и у прочих млекопитающих. И вообще у всех видов с половым диморфизмом. Причем не всегда самки живут дольше самцов. Бывает и наоборот. Все зависит от набора хромосом, определяющих пол. Хромосомы — это структуры, которые содержат цепочки ДНК. Их функция — хранение, реализация и передача наследственной информации.В прошлом году ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии сопоставили совокупность хромосом с продолжительностью жизни у самцов и самок 229 видов животных. Среди них — приматы и другие млекопитающие, птицы, рептилии, рыбы, амфибии, пауки, тараканы, кузнечики, жуки и бабочки.Авторы выяснили, что особи с идентичной парой хромосом, или гомогаметные, в среднем живут дольше. Например, самцы птиц: у них две одинаковые Z-хромосомы и продолжительность жизни на семь процентов больше, чем у самок, у которых две различные хромосомы — Z и W.У млекопитающих, наоборот, клетки самцов содержат две различные половые хромосомы — Х и Y. А у самок — две идентичные X, и живут они в среднем на 21 процент дольше.Запасной игрокДля объяснения такого неравенства ученые предложили гипотезу "незащищенной Х-хромосомы", согласно которой у гомогаметного пола в случае повреждения одной из хромосом ее функцию на себя может взять вторая — аналогичная. Если же они разные, любой дефект в цепочке ДНК ведет к генетическим сбоям. А в итоге — к сокращению жизни.Есть и другие варианты объяснений. Например, гипотеза "токсичной Y-хромосомы". Американские биологи обнаружили, что у плодовой мушки Drosophila "мужская" Y-хромосома влияет на активность генов других хромосом и способствует появлению вредных мутаций.Еще в 1960-х медики, подсчитывая количество хромосом в лейкоцитах человека, заметили странное явление. У мужчин с возрастом в клетках крови нарастает дефицит Y-хромосомы. Синдром ее мозаичной потери (mosaic loss of Y chromosome — mLOY) наблюдается примерно у каждого пятого мужчины после 60 лет и у 40 процентов тех, кому больше семидесяти.Позднее выяснили, что это имеет серьезные последствия для здоровья — степень мозаичной потери "мужской" хромосомы напрямую коррелирует с высоким риском развития возрастных заболеваний и рака, а также общим сокращением срока жизни. Однако до последнего времени было непонятно, как потеря Y-хромосомы в лейкоцитах приводит к повреждению внутренних органов.Из 20 главных причин смерти 16 сокращают ожидаемую продолжительность жизни мужчин в большей степени, чем женщинПропавшая хромосомаВ новом исследовании, имитирующем состояние mLOY на мышах, биологи из США, Японии и Швеции на клеточном уровне разобрали механизм, приводящий к изменению ткани сердечной мышцы. Используя инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9, они сконструировали мышей без Y-хромосом в лейкоцитах. И в течение определенного времени сравнивали их показатели с животными из контрольной группы.Как выяснилось, генетически модифицированные особи умирали раньше, а при вскрытии у них диагностировали сердечный фиброз — состояние, при котором ткани становятся более жесткими. Как правило, это приводит к сердечной недостаточности.Исследователи считают, что потеря Y-хромосомы ускорила развитие возрастных заболеваний, сделала мышей более склонными к образованию рубцов на сердце и привела к более ранней смерти.Чтобы понять, можно ли распространять эти выводы на людей, авторы проанализировали данные Британского биобанка — многолетнего наблюдательного исследования, в ходе которого собрали генетическую и медицинскую информацию примерно полумиллиона англичан. Мозаичная потеря Y-хромосомы в клетках крови действительно оказалась главным фактором риска сердечной недостаточности и фиброза сердца у мужчин.Лекарство от старенияАвторы надеются, что благодаря их открытию в будущем создадут метод лечения mLOY на основе персонализированных лекарств, адаптированных к конкретным мутациям. Блокируя сигнальный путь, связанный с дефицитом Y-хромосомы, исследователи частично обратили вспять фиброзные изменения у модифицированных мышей.Более универсальным средством, по мнению ученых, могут стать уже существующие антифиброзные препараты. Один из них, обычно используемый для терапии идиопатического легочного фиброза, сейчас проходит в США клинические испытания для лечения сердечной недостаточности.Пока же авторы рекомендуют как минимум отказаться от табака, поскольку у курящих мужчин вероятность потери Y-хромосомы в клетках крови в три раза выше, чем у некурящих.

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