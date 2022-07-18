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Лесные пожары охватили Европу - фото
Лесные пожары охватили Европу - фото
Ряд стран Европы захлестнула волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. Смотрите в фотоленте снимки из Испании, Португалии, Франции и Хорватии 18.07.2022, Sputnik Грузия
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Тысячи пожарных и спасателей в Испании, Португалии и Франции пытаются противостоять бушующему в лесах огню. Уже тысячи людей эвакуированы, а несколько сотен погибли из-за последствий жары.
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новости в фотографиях, фотография, фотоленты, мультимедиа, лесной пожар, пожар, европа, фото

Лесные пожары охватили Европу - фото

19:31 18.07.2022
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Ряд стран Европы захлестнула волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. Смотрите в фотоленте снимки из Испании, Португалии, Франции и Хорватии
Тысячи пожарных и спасателей в Испании, Португалии и Франции пытаются противостоять бушующему в лесах огню. Уже тысячи людей эвакуированы, а несколько сотен погибли из-за последствий жары.
© AP Photo / Gregorio Marrero

В ряде стран Европы температура приближается к 40 градусам. На фото - лесной пожар в Испании

В ряде стран Европы температура приближается к 40 градусам. На фото - лесной пожар в Испании - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Gregorio Marrero

В ряде стран Европы температура приближается к 40 градусам. На фото - лесной пожар в Испании

© AP Photo / Bob Edme

Леса горят во Франции, Испании и Португалии. На фото - во Франции машины едут в клубах дыма от лесных пожаров по одной из главных автотрасс

Леса горят во Франции, Испании и Португалии. На фото - во Франции машины едут в клубах дыма от лесных пожаров по одной из главных автотрасс - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Bob Edme

Леса горят во Франции, Испании и Португалии. На фото - во Франции машины едут в клубах дыма от лесных пожаров по одной из главных автотрасс

© AP Photo / Joao Henriques

Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома. На фото - один из добровольцев так пытается сдержать распространение огня, центральная Португалия

Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома. На фото - один из добровольцев так пытается сдержать распространение огня, центральная Португалия - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Joao Henriques

Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома. На фото - один из добровольцев так пытается сдержать распространение огня, центральная Португалия

© AP Photo / Gregorio Marrero

Ожидается, что волна жары с температурами до 41 градуса продлится по крайней мере до конца июля. Тем временем пожарные работают в чрезвычайном режиме. На фото - тушение лесных пожаров в Испании

Ожидается, что волна жары с температурами до 41 градуса продлится по крайней мере до конца июля. Тем временем пожарные работают в чрезвычайном режиме. На фото - тушение лесных пожаров в Испании - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Gregorio Marrero

Ожидается, что волна жары с температурами до 41 градуса продлится по крайней мере до конца июля. Тем временем пожарные работают в чрезвычайном режиме. На фото - тушение лесных пожаров в Испании

© AP Photo / Armando Franca

Жертвами пожаров и аномальной жары стали уже сотни человек. На фото - сотрудники национальной пожарной охраны ликвидируют очаги возгорания в лесах центральной Португалии

Жертвами пожаров и аномальной жары стали уже сотни человек. На фото - сотрудники национальной пожарной охраны ликвидируют очаги возгорания в лесах центральной Португалии - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Armando Franca

Жертвами пожаров и аномальной жары стали уже сотни человек. На фото - сотрудники национальной пожарной охраны ликвидируют очаги возгорания в лесах центральной Португалии

© AP Photo / Gregorio Marrero

Периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека, заявляют ученые. На фото - житель Малаги смотрит, как горят леса, Испания

Периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека, заявляют ученые. На фото - житель Малаги смотрит, как горят леса, Испания - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Gregorio Marrero

Периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека, заявляют ученые. На фото - житель Малаги смотрит, как горят леса, Испания

© AP Photo / Armando Franca

Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой. На фото - ликвидация лесного пожара в Португалии.

Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой. На фото - ликвидация лесного пожара в Португалии. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Armando Franca

Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой. На фото - ликвидация лесного пожара в Португалии.

© AP Photo / Gregorio Marrero

Глобальная средняя температура будет продолжать повышаться, если страны не урежут выбросы парниковых газов в атмосферу, говорят ученые. На фото - небо, закрытое дымом от лесных пожаров в Малаге, Испания

Глобальная средняя температура будет продолжать повышаться, если страны не урежут выбросы парниковых газов в атмосферу, говорят ученые. На фото - небо, закрытое дымом от лесных пожаров в Малаге, Испания - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Gregorio Marrero

Глобальная средняя температура будет продолжать повышаться, если страны не урежут выбросы парниковых газов в атмосферу, говорят ученые. На фото - небо, закрытое дымом от лесных пожаров в Малаге, Испания

© AP Photo

Глава федерации пожарных Франции Грегори Альионе заявил, что мир уже испытывает последствия изменений климата. "Их не в 2030 году надо ждать - они происходят уже сейчас", - подчеркнул он. На фото - лесной пожар в Хорватии

Глава федерации пожарных Франции Грегори Альионе заявил, что мир уже испытывает последствия изменений климата. &quot;Их не в 2030 году надо ждать - они происходят уже сейчас&quot;, - подчеркнул он. На фото - лесной пожар в Хорватии - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo

Глава федерации пожарных Франции Грегори Альионе заявил, что мир уже испытывает последствия изменений климата. "Их не в 2030 году надо ждать - они происходят уже сейчас", - подчеркнул он. На фото - лесной пожар в Хорватии

© AP Photo

Счет уничтоженных крупными пожарами лесных угодий идет на десятки тысяч гектаров. На фото - лесной пожар в Хорватии

Счет уничтоженных крупными пожарами лесных угодий идет на десятки тысяч гектаров. На фото - лесной пожар в Хорватии - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo

Счет уничтоженных крупными пожарами лесных угодий идет на десятки тысяч гектаров. На фото - лесной пожар в Хорватии

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