https://sputnik-georgia.ru/20220718/lesnye-pozhary-okhvatili-evropu---foto-268634632.html

Лесные пожары охватили Европу - фото

Лесные пожары охватили Европу - фото

Ряд стран Европы захлестнула волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. Смотрите в фотоленте снимки из Испании, Португалии, Франции и Хорватии 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T19:31+0400

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Тысячи пожарных и спасателей в Испании, Португалии и Франции пытаются противостоять бушующему в лесах огню. Уже тысячи людей эвакуированы, а несколько сотен погибли из-за последствий жары.

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