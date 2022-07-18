Лесные пожары охватили Европу - фото
В ряде стран Европы температура приближается к 40 градусам. На фото - лесной пожар в Испании
В ряде стран Европы температура приближается к 40 градусам. На фото - лесной пожар в Испании
Леса горят во Франции, Испании и Португалии. На фото - во Франции машины едут в клубах дыма от лесных пожаров по одной из главных автотрасс
Леса горят во Франции, Испании и Португалии. На фото - во Франции машины едут в клубах дыма от лесных пожаров по одной из главных автотрасс
Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома. На фото - один из добровольцев так пытается сдержать распространение огня, центральная Португалия
Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома. На фото - один из добровольцев так пытается сдержать распространение огня, центральная Португалия
Ожидается, что волна жары с температурами до 41 градуса продлится по крайней мере до конца июля. Тем временем пожарные работают в чрезвычайном режиме. На фото - тушение лесных пожаров в Испании
Ожидается, что волна жары с температурами до 41 градуса продлится по крайней мере до конца июля. Тем временем пожарные работают в чрезвычайном режиме. На фото - тушение лесных пожаров в Испании
Жертвами пожаров и аномальной жары стали уже сотни человек. На фото - сотрудники национальной пожарной охраны ликвидируют очаги возгорания в лесах центральной Португалии
Жертвами пожаров и аномальной жары стали уже сотни человек. На фото - сотрудники национальной пожарной охраны ликвидируют очаги возгорания в лесах центральной Португалии
Периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека, заявляют ученые. На фото - житель Малаги смотрит, как горят леса, Испания
Периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека, заявляют ученые. На фото - житель Малаги смотрит, как горят леса, Испания
Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой. На фото - ликвидация лесного пожара в Португалии.
Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой. На фото - ликвидация лесного пожара в Португалии.
Глобальная средняя температура будет продолжать повышаться, если страны не урежут выбросы парниковых газов в атмосферу, говорят ученые. На фото - небо, закрытое дымом от лесных пожаров в Малаге, Испания
Глобальная средняя температура будет продолжать повышаться, если страны не урежут выбросы парниковых газов в атмосферу, говорят ученые. На фото - небо, закрытое дымом от лесных пожаров в Малаге, Испания
Глава федерации пожарных Франции Грегори Альионе заявил, что мир уже испытывает последствия изменений климата. "Их не в 2030 году надо ждать - они происходят уже сейчас", - подчеркнул он. На фото - лесной пожар в Хорватии
Глава федерации пожарных Франции Грегори Альионе заявил, что мир уже испытывает последствия изменений климата. "Их не в 2030 году надо ждать - они происходят уже сейчас", - подчеркнул он. На фото - лесной пожар в Хорватии
Счет уничтоженных крупными пожарами лесных угодий идет на десятки тысяч гектаров. На фото - лесной пожар в Хорватии
Счет уничтоженных крупными пожарами лесных угодий идет на десятки тысяч гектаров. На фото - лесной пожар в Хорватии