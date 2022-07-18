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Мартынов: визит Путина в Тегеран войдет в историю - видео
Мартынов: визит Путина в Тегеран войдет в историю - видео
Во время визита Путина в Иран, как и 78 лет назад, во время знаменитой Тегеранской конференции держав-победительниц в 1943, может зародиться новая система... 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T21:07+0400
2022-07-18T21:07+0400
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В столице Ирана Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, президентом страны Ибрахимом Раиси, а так же главой Турции Реджепом Эрдоганом во время визита в Тегеран, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Чем для России важно сотрудничество с Ираном? Почему для переговоров с Эрдоганом выбран именно Тегеран? Что обсудят главы государств? Обо всем этом смотрите в интервью политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова.
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видео, россия, мультимедиа, экспертное мнение, владимир путин, видео
Мартынов: визит Путина в Тегеран войдет в историю - видео
21:07 18.07.2022 (обновлено: 21:12 18.07.2022)
Во время визита Путина в Иран, как и 78 лет назад, во время знаменитой Тегеранской конференции держав-победительниц в 1943, может зародиться новая система международных отношений, рассказал в беседе со "Sputnik Азербайджан" политолог Алексей Мартынов
В столице Ирана Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, президентом страны Ибрахимом Раиси, а так же главой Турции Реджепом Эрдоганом во время визита в Тегеран, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Чем для России важно сотрудничество с Ираном? Почему для переговоров с Эрдоганом выбран именно Тегеран? Что обсудят главы государств? Обо всем этом смотрите в интервью политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова.