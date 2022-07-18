https://sputnik-georgia.ru/20220718/natsbank-predlagaet-uvelichit-chislo-zhenschin-v-rukovodstve-kommercheskikh-bankov-gruzii-268604898.html

Нацбанк предлагает увеличить число женщин в руководстве коммерческих банков Грузии

Нацбанк предлагает увеличить число женщин в руководстве коммерческих банков Грузии

С 1 июня 2022 года в наблюдательных советах банков треть лиц, вместо одной пятой, как это действует сегодня, были бы женщинами 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T10:02+0400

2022-07-18T10:02+0400

2022-07-18T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии открывает дискуссию по увеличению гендерного равенства в коммерческих банках страны, говорится в сообщении регулятора.Впервые требование к гендерному равенству в наблюдательных советах и директоратах коммерческих банков появилось в 2018 году. После чего число женщин в руководстве банков выросло на 21%. Теперь число женщин в наблюдательных советах банков составляет 30%.По данным Нацбанка, на данный момент число женщин в руководстве банков превышает норму, установленную регулятором, поэтому возникла необходимость расширить эту норму.Кикнадзе: Грузия стремится к гендерному равновесию в политике >>Нацбанк предлагает ввести правило, по которому с 1 июня 2022 года в наблюдательных советах банков треть лиц, вместо одной пятой, как это действует сегодня, были бы женщинами. При этом уже к июню 2025 года эта доля вырастет до 40%.По мнению регулятора, это решение будет способствовать улучшению гендерного разнообразия в корпоративной культуре банков.В данный момент Нацбанк Грузии предложил заинтересованным лицам включиться в дискуссию по предложению, и объявил прием предложений и заявок по вопросу до 10 августа.

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грузия, новости, общество, женщины, национальный банк грузии