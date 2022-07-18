https://sputnik-georgia.ru/20220718/nazvany-vozmozhnye-soperniki-gruzinskikh-klubov-v-lige-konferentsiy-268641371.html

Названы возможные соперники грузинских клубов в Лиге конференций

Названы возможные соперники грузинских клубов в Лиге конференций

Первые матчи команды сыграют 4 августа, а 11 августа - ответные на домашней арене 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА 2022/2023 определила возможных соперников "Динамо" Батуми и "Сабуртало" Тбилиси в случае прохождения грузинскими клубами второго раунда турнира.Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" выиграл у албанского "Партизана" в серии пенальти и прошел во второй квалификационный этап Лиги конференции. А батумское "Динамо" выбыло из розыгрыша Лиги чемпионов после проигрыша братиславскому "Словану" и продолжает европейский сезон в Лиге конференций, где будет играть со второго этапа.Победитель пары "Сабуртало" и "Стяуа" Бухарест встретится с победителем пары "Викингур" с Фарерских островов и "Дунайска Стреда" .В случае, если "Динамо" Батуми выиграет у польского "Леха" и преодолеет второй квалификационный раунд Лиги конференций, в третьем квалификационном этапе батумский клуб встретится с командой-победителем пары - исландский "Викингур" и валлийский "Нью Сэйнт".Первые матчи команды сыграют 4 августа, а 11 августа - ответные на домашней арене."Динамо" Батуми04.08.2022"Викингур"/"Нью Сэйнт" - "Лех" (Познань)/"Динамо" из Батуми11.08.2022"Лех" из Познани / "Динамо" из Батуми - "Викингури" / "Нью Сэйнт""Сабуртало" (Тбилиси)04.08.2022"Викингур"/"Дунайска Стреда" - "Сабуртало"/"Стяуа"11.08.2022"Сабуртало"/"Стяуа" - "Викингур"/"Дунайска Стреда"

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