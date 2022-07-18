https://sputnik-georgia.ru/20220718/prigovor-osnovatelyu-tv-mtavari-arkhi-osnovyvalsya-na-dokazatelstvakh--sudya---268609097.html

Приговор основателю ТВ "Мтавари архи" основывался на доказательствах – судья

Приговор основателю ТВ "Мтавари архи" основывался на доказательствах – судья

Суды высших инстанций оценят, насколько справедливым был приговор Гварамия, отметил судья 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T12:34+0400

2022-07-18T12:34+0400

2022-07-18T12:34+0400

грузия

политика

новости

кибар халваши

халваши

тбилисский апелляционный суд

сша

ника гварамия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ec842f0e63228b0fff3914ef39fe7a85.jpg

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе заявил, что принял решение по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия на основе представленных суду доказательств.Судья Чхиквадзе 15 июля заявил, что после оглашения обвинительного приговора Гварамия, с ним встретился сотрудник посольства США и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания.Судья расценил это как требование отчитаться. В ответ, Дегнан заявила, что любое предположение о том, что США вмешивались в судебный процесс, не соответствует правде.По его словам, он не может дать оценку собственному решению, поскольку для этого существуют суды высших инстанций. Заявление ЧхиквадзеЧхиквадзе решил сделать заявление о давлении на судебную систему после того, как выслушал заявление европарламентария Майкла Галлер по делу Гварамия, которым на днях должен заняться Тбилисский апелляционный суд.Судья подчеркнул, что Галлер открыто указал апелляционному суду, что Гварамия надо оправдать на заседании 19 июля, чтобы "исправить старые ошибки", то есть те, которые якобы допустил сам Чхиквадзе.Что касается сотрудника посольства США, по словам Чхиквадзе, помимо прочего, Кевин Бурк сообщил ему, что запланированная спустя несколько дней поездка в США, которая уже была расписана, нежелательна, и он изъят из списка. Планировалась поездка шести грузинских судей уголовного профиля.В связи со всем вышесказанным, судья призвал партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО воздерживаться от оказания давления на суд, и дать судьям возможность осуществлять правосудие в спокойной среде, и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры.Дело ГварамияГварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Что касается эпизода автомобиля, то по версии прокуратуры, в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, кибар халваши, халваши, тбилисский апелляционный суд, сша, ника гварамия