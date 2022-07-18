https://sputnik-georgia.ru/20220718/rostekh-budet-proizvodit-robotov-268623904.html
"Ростех" будет производить роботов
"Ростех" будет производить роботов
Ожидается, что первые логистические роботы выпустят в 2023 году 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T20:15+0400
2022-07-18T20:15+0400
2022-07-18T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Российский холдинг "Росэлектроника", который входит в "Ростех", намерен запустить серийное производство транспортно-логистических роботов на заводе "Калугаприбор", пишет РИА Новости.Отмечается, что разработанные устройства позволят автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях.В частности, на производстве роботы могут использоваться для доставки запчастей к сборочной линии или для перемещения изделий между цехами. При этом размер изделий - до 5 метров в длину и 2 метров в ширину - позволит перевозить крупногабаритные грузы."Производство оборудования планируется наладить предприятием "Калугаприбор" совместно с технологическим партнером – компанией "Метра Диджитал Логистикс". Впоследствии калужское предприятие также будет принимать участие в сервисном обслуживании", - отметили в "Ростехе".Ожидается, что первые логистические роботы выпустят в следующем году. Эксперты утверждают, что в их производстве будет задействована только российская компонентная база и программное обеспечение.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, наука
"Ростех" будет производить роботов
Ожидается, что первые логистические роботы выпустят в 2023 году
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik.
Российский холдинг "Росэлектроника", который входит в "Ростех", намерен запустить серийное производство транспортно-логистических роботов на заводе "Калугаприбор", пишет РИА Новости
.
Отмечается, что разработанные устройства позволят автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" запустит серийное производство линейки российских транспортно-логистических роботов грузоподъемностью до 20 тонн. Оборудование позволит автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях", - говорится в сообщении
организации.
В частности, на производстве роботы могут использоваться для доставки запчастей к сборочной линии или для перемещения изделий между цехами. При этом размер изделий - до 5 метров в длину и 2 метров в ширину - позволит перевозить крупногабаритные грузы.
"Производство оборудования планируется наладить предприятием "Калугаприбор" совместно с технологическим партнером – компанией "Метра Диджитал Логистикс". Впоследствии калужское предприятие также будет принимать участие в сервисном обслуживании", - отметили в "Ростехе".
Ожидается, что первые логистические роботы выпустят в следующем году. Эксперты утверждают, что в их производстве будет задействована только российская компонентная база и программное обеспечение.