https://sputnik-georgia.ru/20220718/rostekh-budet-proizvodit-robotov-268623904.html

"Ростех" будет производить роботов

"Ростех" будет производить роботов

Ожидается, что первые логистические роботы выпустят в 2023 году 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Российский холдинг "Росэлектроника", который входит в "Ростех", намерен запустить серийное производство транспортно-логистических роботов на заводе "Калугаприбор", пишет РИА Новости.Отмечается, что разработанные устройства позволят автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях.В частности, на производстве роботы могут использоваться для доставки запчастей к сборочной линии или для перемещения изделий между цехами. При этом размер изделий - до 5 метров в длину и 2 метров в ширину - позволит перевозить крупногабаритные грузы."Производство оборудования планируется наладить предприятием "Калугаприбор" совместно с технологическим партнером – компанией "Метра Диджитал Логистикс". Впоследствии калужское предприятие также будет принимать участие в сервисном обслуживании", - отметили в "Ростехе".Ожидается, что первые логистические роботы выпустят в следующем году. Эксперты утверждают, что в их производстве будет задействована только российская компонентная база и программное обеспечение.

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