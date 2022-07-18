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SOS! Пожарные борются с огнем в городе Рустави
SOS! Пожарные борются с огнем в городе Рустави
Пожар возник у Руставского завода, где воспламенились старые мешки 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T14:46+0400
2022-07-18T14:46+0400
2022-07-18T14:53+0400
новости
грузия
происшествия
пожар
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские пожарные борются с огнем в городе Рустави (25 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2".По предварительной информации, на территории, близлежащей к предприятию "Руставский азот", воспламенились старые мешки.На месте наблюдается сильное задымление, однако огонь уже локализован.Пожарно-спасательные бригады продолжают работать в зоне ЧП.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, пожар
SOS! Пожарные борются с огнем в городе Рустави
14:46 18.07.2022 (обновлено: 14:53 18.07.2022)
Пожар возник у Руставского завода, где воспламенились старые мешки
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik.
Грузинские пожарные борются с огнем в городе Рустави (25 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2
".
По предварительной информации, на территории, близлежащей к предприятию "Руставский азот", воспламенились старые мешки.
На месте наблюдается сильное задымление, однако огонь уже локализован.
Пожарно-спасательные бригады продолжают работать в зоне ЧП.