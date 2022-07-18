https://sputnik-georgia.ru/20220718/sos-pozharnye-boryutsya-s-ognem-v-gorode-rustavi-268619280.html

SOS! Пожарные борются с огнем в городе Рустави

SOS! Пожарные борются с огнем в городе Рустави

Пожар возник у Руставского завода, где воспламенились старые мешки 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T14:46+0400

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грузия

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пожар

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские пожарные борются с огнем в городе Рустави (25 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2".По предварительной информации, на территории, близлежащей к предприятию "Руставский азот", воспламенились старые мешки.На месте наблюдается сильное задымление, однако огонь уже локализован.Пожарно-спасательные бригады продолжают работать в зоне ЧП.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия, пожар