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Теннисистки из Грузии выиграли турнир WTA в Будапеште
Теннисистки из Грузии выиграли турнир WTA в Будапеште
Горгодзе и Калашникова в финале обыграли польско-бельгийскую пару Катажина Питер и Кимберли Циммерманн 2:1 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T07:32+0400
2022-07-18T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл – Sputnik. Дуэт грузинских теннисисток Екатерина Горгодзе и Оксана Калашникова выиграли парный турнир WTA в Будапеште.Горгодзе и Калашникова в финале обыграли польско-бельгийскую пару Катажина Питер и Кимберли Циммерманн 2:1. Счет по сетам – 1:6, 6:4 и 10:6.В полуфинале спортсменки из Грузии обыграли немецко-китайскую пару Зигмунд/Чжан в двух сетах – 6:4, 6:4.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, екатерина горгодзе, оксана калашникова
Теннисистки из Грузии выиграли турнир WTA в Будапеште
Горгодзе и Калашникова в финале обыграли польско-бельгийскую пару Катажина Питер и Кимберли Циммерманн 2:1
ТБИЛИСИ, 18 июл – Sputnik. Дуэт грузинских теннисисток Екатерина Горгодзе и Оксана Калашникова выиграли парный турнир WTA в Будапеште.
Горгодзе и Калашникова в финале обыграли польско-бельгийскую пару Катажина Питер и Кимберли Циммерманн 2:1. Счет по сетам – 1:6, 6:4 и 10:6.
В полуфинале спортсменки из Грузии обыграли немецко-китайскую пару Зигмунд/Чжан в двух сетах – 6:4, 6:4.