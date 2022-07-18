https://sputnik-georgia.ru/20220718/tennisistki-iz-gruzii-vyigrali-turnir-wta-v-budapeshte-268602688.html

Теннисистки из Грузии выиграли турнир WTA в Будапеште

Теннисистки из Грузии выиграли турнир WTA в Будапеште

Горгодзе и Калашникова в финале обыграли польско-бельгийскую пару Катажина Питер и Кимберли Циммерманн 2:1 18.07.2022, Sputnik Грузия

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2022-07-18T07:32+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

екатерина горгодзе

оксана калашникова

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ТБИЛИСИ, 18 июл – Sputnik. Дуэт грузинских теннисисток Екатерина Горгодзе и Оксана Калашникова выиграли парный турнир WTA в Будапеште.Горгодзе и Калашникова в финале обыграли польско-бельгийскую пару Катажина Питер и Кимберли Циммерманн 2:1. Счет по сетам – 1:6, 6:4 и 10:6.В полуфинале спортсменки из Грузии обыграли немецко-китайскую пару Зигмунд/Чжан в двух сетах – 6:4, 6:4.

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грузия, новости, спорт, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, екатерина горгодзе, оксана калашникова