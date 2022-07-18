https://sputnik-georgia.ru/20220718/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-18-do-24-iyulya-268605911.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 до 24 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 до 24 июля

Максимальная температура воздуха, по прогнозам метеорологов, будет 37 градусов тепла 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T10:41+0400

2022-07-18T10:41+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 18 июля, в столице ожидается жаркая и солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит 24 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 37 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:32.Во вторник, 19 июля, синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 05:42. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 36 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:31.В среду, 20 июля, в Тбилиси сохранится жаркая погода. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:30.В четверг, 21 июля, погоду в столице Грузии синоптики прогнозируют преимущественно ясную. К вечеру ожидается облачность. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем поднимется максимум до 31 градуса.Скорость ветра будет 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:30.В пятницу, 22 июля, в Тбилиси ожидается местами облачная, местами солнечная погода. Восход солнца будет в 05:44. Минимальная температура воздуха ночью будет 21 градус, а днем – максимум 31.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:29.В субботу, 23 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:45. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем воздух прогреется максимум до 31 градуса.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:28.В воскресенье, 24 июля, в столице Грузии погода будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 05:46. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:27.

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