https://sputnik-georgia.ru/20220718/ubil-a-zatem-instseniroval-neschastnyy-sluchay---detali-ubiystva-v-imereti-268637104.html

Убил, а затем инсценировал несчастный случай - детали преступления в Имерети

Убил, а затем инсценировал несчастный случай - детали преступления в Имерети

В ходе конфликта между мужчинами, который возник из-за долга, обвиняемый выстрелил в голову своего знакомого, а затем инсценировать ДТП 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T21:03+0400

2022-07-18T21:03+0400

2022-07-18T22:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Полиция задержала в Западной Грузии 54-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и уничтожении чужой вещи путем поджога, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным следствия, преступление произошло в Чиатурском районе 15 июля. В ходе конфликта, который возник между двумя мужчинами из-за долга, один из них выстрелил второму в голову. В это время второй находился в машине. От полученного ранения он скончался на месте.Чтобы замести следы, стрелявший решил инсценировать дорожно-транспортное происшествие, говорится в сообщении министерства.В частности, злоумышленник пересадил погибшего с водительского на пассажирское место и сам сел за руль. Проехав нескольких километров от места происшествия, уже находясь в Зестафонском районе, он столкнул автомобиль в овраг и поджег салон. После этого он скрылся с места преступления.Следствие ведется по статьям "умышленное убийство" и "уничтожение имущества путем поджога" УК Грузии. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, имерети, зестафони, убийство, мвд грузии