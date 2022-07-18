https://sputnik-georgia.ru/20220718/v-bakhmaro-proydet-traditsionnyy-kubok-po-skachkam-268610266.html

В Бахмаро пройдет традиционный кубок по скачкам

В Бахмаро пройдет традиционный кубок по скачкам

Скачки в Бахмаро проводятся ежегодно 19 августа – это кульминационный момент празднования христианского праздника Преображения Господня 18.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Традиционный Кубок Бахмаро по скачкам пройдет в известном грузинском климатическом курорте Бахмаро (регион Гурия) 19 августа, говорится в сообщении организаторов.Основа традиции проведения скачек в Бахмаро была заложена в 30-х годах прошлого века. Скачки в Бахмаро проводятся ежегодно 19 августа – это кульминационный момент празднования христианского праздника Преображения Господня.Цель мероприятия – популяризация скачек как вида спорта в Грузии и развитие самого курорта Бахмаро.В этом году Кубок пройдет при организации производителя источниковых вод "Бахмаро" и "Набеглави" – компании "Цкали маргебели", а также при поддержке муниципалитета Чохатаури и "Банка Грузии".Организаторы учредили для победителей Кубка денежный призовой фонд – 15 тысяч лари (около 5 тысяч долларов). Также обещают немало подарков и культурно-развлекательных мероприятий для знакомства гостей с популярным курортом.Сказочное видео из сказочного Бахмаро >>>Бахмаро – горное село в Чохатаурском районе, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом. Курорт отличается сочетанием высокогорного альпийского и морского климата, популярен в Грузии и в мире как горный курорт для лечения легочных заболеваний.Исключительные лечебные качества курорта создаются его расположением высоко над уровнем моря, хвойными лесами и близостью черноморского побережья. Сезон в Бахмаро длится с конца июня по начало сентября.

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курорт бахмаро, бахмаро, спорт, новости, грузия