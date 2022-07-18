https://sputnik-georgia.ru/20220718/v-gruzii-prodolzhayutsya-raboty-po-spaseniyu-fresok-gelati--268633456.html
В Грузии продолжаются работы по спасению фресок Гелати
В Грузии продолжаются работы по спасению фресок Гелати
Гелатский монастырь Богородицы — наиболее значительный средневековый монастырь в стране 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T19:54+0400
2022-07-18T19:54+0400
2022-07-18T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Работы по спасению настенной живописи продолжаются в Гелатском монастыре Богородицы близ Кутаиси (регион Имерети), говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, по проекту, составленному в 2008-ом. В результате недобросовестных работ черепичная кровля храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.В данное время в монастырском комплексе находится расширенная группа итальянских специалистов, которая в течение последующих пяти месяцев вместе с грузинскими коллегами будет проводить работы с использованием методов, основанных на исследованиях. Процесс работы на месте осмотрела министр культуры Тея Цулукиани.Напомним, UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) в 2021 году, проведенные международными экспертами, приглашенными министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь.В июне 2021 года в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.В частности, в ведомстве отмечают, что инфильтрация воды в храм полностью прекращена, следовательно и процесс разрушения стенной живописи также остановлен. Однако опреснение продолжается. Соответственно, специалисты продолжают круглосуточно следить за состоянием фресок и своевременно удалять соли. Кроме того, после того как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица и появилась возможность испарения влаги, процесс высыхания стен осуществляется наиболее оптимально.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.
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юнеско, новости, грузия, тея цулукиани, гелати, имерети
В Грузии продолжаются работы по спасению фресок Гелати
Гелатский монастырь Богородицы — наиболее значительный средневековый монастырь в стране
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Работы по спасению настенной живописи продолжаются в Гелатском монастыре Богородицы близ Кутаиси (регион Имерети), говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, по проекту, составленному в 2008-ом. В результате недобросовестных работ черепичная кровля храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.
В данное время в монастырском комплексе находится расширенная группа итальянских специалистов, которая в течение последующих пяти месяцев вместе с грузинскими коллегами будет проводить работы с использованием методов, основанных на исследованиях. Процесс работы на месте осмотрела министр культуры Тея Цулукиани.
"Мы ставим целью, чтобы перед началом холодной поры группа завершила бы работы по спасению поврежденной настенной живописи в западном крыле, чтобы эта часть комплекса, которая повреждена больше всего, встретила бы зиму в защищенном состоянии", - заявила Цулукиани.
Напомним, UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) в 2021 году, проведенные международными экспертами, приглашенными министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь.
В июне 2021 года в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.
В частности, в ведомстве отмечают, что инфильтрация воды в храм полностью прекращена, следовательно и процесс разрушения стенной живописи также остановлен. Однако опреснение продолжается. Соответственно, специалисты продолжают круглосуточно следить за состоянием фресок и своевременно удалять соли.
Кроме того, после того как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица и появилась возможность испарения влаги, процесс высыхания стен осуществляется наиболее оптимально.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.