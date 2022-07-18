https://sputnik-georgia.ru/20220718/v-gruzii-prodolzhayutsya-raboty-po-spaseniyu-fresok-gelati--268633456.html

В Грузии продолжаются работы по спасению фресок Гелати

В Грузии продолжаются работы по спасению фресок Гелати

Гелатский монастырь Богородицы — наиболее значительный средневековый монастырь в стране 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T19:54+0400

2022-07-18T19:54+0400

2022-07-18T19:54+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Работы по спасению настенной живописи продолжаются в Гелатском монастыре Богородицы близ Кутаиси (регион Имерети), говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, по проекту, составленному в 2008-ом. В результате недобросовестных работ черепичная кровля храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.В данное время в монастырском комплексе находится расширенная группа итальянских специалистов, которая в течение последующих пяти месяцев вместе с грузинскими коллегами будет проводить работы с использованием методов, основанных на исследованиях. Процесс работы на месте осмотрела министр культуры Тея Цулукиани.Напомним, UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) в 2021 году, проведенные международными экспертами, приглашенными министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь.В июне 2021 года в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.В частности, в ведомстве отмечают, что инфильтрация воды в храм полностью прекращена, следовательно и процесс разрушения стенной живописи также остановлен. Однако опреснение продолжается. Соответственно, специалисты продолжают круглосуточно следить за состоянием фресок и своевременно удалять соли. Кроме того, после того как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица и появилась возможность испарения влаги, процесс высыхания стен осуществляется наиболее оптимально.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

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