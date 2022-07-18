https://sputnik-georgia.ru/20220718/v-vysokogornom-regione-racha-poyavitsya-natsionalnyy-park-268618453.html
В высокогорном регионе Рача появится Национальный парк
В высокогорном регионе Рача появится Национальный парк
Правительство Грузии одобрило проект "О создании охраняемых территорий Рача" 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T14:29+0400
2022-07-18T14:29+0400
2022-07-18T14:29+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Национальный парк, разбитый на 50 800 гектарах земли, появится в Онском районе (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.По его словам, это новая возможность для региона сохранить уникальную природу, биомногообразие и в то же время развить здесь экотуристические сервисы, трудоустроить местное население, чтобы у них появился доход и возможность развивать свой собственный бизнес.По словам министра, это важно и в плане взятых перед партнерами и донорами обязательств. Грузия получила финансирование от кредитного банка реконструкции Германии (KFW), а также Фонда природы Кавказа (CNF) в плане развития охраняемых территорий, и часть этого финансирования пойдет именно на развитие национального парка Рача, отметил глава ведомства."Я думаю, что это очень важно для региона. Я хочу отметить, что мы являемся той властью, которая в течение последних лет активно следует этому курсу, и мы каждый год создаем новые охраняемые территории", – добавил Шамугия.На данный момент в Грузии 800 тысяч гектаров земли являются охраняемыми территориями и только в этом году их площадь увеличится примерно на сто тысяч гектаров.В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рача, грузия, новости, экономика, экология в грузии, охраняемые территории грузии
В высокогорном регионе Рача появится Национальный парк
Правительство Грузии одобрило проект "О создании охраняемых территорий Рача"
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Национальный парк, разбитый на 50 800 гектарах земли, появится в Онском районе (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
По его словам, это новая возможность для региона сохранить уникальную природу, биомногообразие и в то же время развить здесь экотуристические сервисы, трудоустроить местное население, чтобы у них появился доход и возможность развивать свой собственный бизнес.
"Сегодня правительство Грузии одобрило проект "О создании охраняемых территорий Рача". Это важнейшее решение. В Рача, в Онском районе, на 50 800 гектарах земли появится национальный парк", – сказал Шамугия на брифинге.
По словам министра, это важно и в плане взятых перед партнерами и донорами обязательств. Грузия получила финансирование от кредитного банка реконструкции Германии (KFW), а также Фонда природы Кавказа (CNF) в плане развития охраняемых территорий, и часть этого финансирования пойдет именно на развитие национального парка Рача, отметил глава ведомства.
"Я думаю, что это очень важно для региона. Я хочу отметить, что мы являемся той властью, которая в течение последних лет активно следует этому курсу, и мы каждый год создаем новые охраняемые территории", – добавил Шамугия.
На данный момент в Грузии 800 тысяч гектаров земли являются охраняемыми территориями и только в этом году их площадь увеличится примерно на сто тысяч гектаров.
В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.
На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.