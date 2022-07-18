https://sputnik-georgia.ru/20220718/vystavka-sovremennoy-gruzinskoy-kalligrafii-proydet-v-tbilisi-268608164.html

Выставка современной грузинской каллиграфии пройдет в Тбилиси

Выставка современной грузинской каллиграфии пройдет в Тбилиси

Экспозиция посвящена первой женщине – национальному герою Грузии Маро Макашвили 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T11:40+0400

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шота саганелидзе

каллиграфия

анонсы

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Персональная выставка работ каллиграфиста Шота Саганелидзе под названием "Грузинское современное каллиграфическое искусство" откроется в столичном Доме писателей 27 июля, сообщают организаторы.На экспозиции представят образцы ручной вышивки, живописи и керамики, а также коллекцию женских нарядов с элементами каллиграфии и орнаментов. Выставка посвящена первой женщине – национальному герою Грузии Маро Макашвили. Ее портрет будет выставлен в Доме писателей впервые. Шота Саганелидзе – создатель уникального направления в живописи: он рисует портреты, используя три грузинских письменности (асомтаврули, нусхури и мхедрули), признанные ЮНЕСКО образцами нематериального культурного наследия.В частности, мастер буквами грузинского алфавита создает минималистичные портреты известных грузинских представителей истории и искусства. Так в коллекции Шоты Саганелидзе есть удивительные и изящные образы царицы Тамар, поэта Шота Руставели, актрисы Софико Чиаурели, режиссера Сергея Параджанова и многих других известных личностей.Кроме этого, Шота Саганелидзе создает оригинальный текстильный дизайн тканей, также вырисовывая на них грузинские буквы.

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выставка, культура, грузия, новости, шота саганелидзе, каллиграфия, анонсы