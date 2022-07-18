https://sputnik-georgia.ru/20220718/yushkov-kakaya-uchast-zhdet-evropeytsev-bez-rossiyskogo-gaza---video-268638167.html

Юшков: какая участь ждет европейцев без российского газа - видео

Юшков: какая участь ждет европейцев без российского газа - видео

Газовый кризис в Германии может привести к непоправимым последствиям для экономики страны и всей Европы, причем серьезные проблемы могут начаться уже этой... 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T21:39+0400

2022-07-18T21:39+0400

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Ранее глава регулятора ФРГ Мюллер заявил о невозможности Германии пережить зиму без газа из России, уже сейчас газ из подземных хранилищ забирается быстрее, чем закачивается туда. О том, чем вызваны проблемы крупнейшего покупателя российского газа и сможет ли Германия их решить, а также о провале Байдена в переговорах по энергетике с Саудовской Аравией, смотрите в интервью "Sputnik на русском" ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, газ, европа, видео