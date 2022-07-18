https://sputnik-georgia.ru/20220718/zhuchkov-v-zdanii-oppozitsionnogo-tv-mtavari-arkhi-ne-okazalos---katsitadze-268622817.html

"Жучков" в здании оппозиционного ТВ "Мтавари архи" не оказалось – Кацитадзе

"Жучков" в здании оппозиционного ТВ "Мтавари архи" не оказалось – Кацитадзе

Певца и телеведущего Гию Гачечиладзе ("Уцноби") вызвали в следственную службу 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T15:43+0400

2022-07-18T15:43+0400

2022-07-18T16:02+0400

грузия

новости

гия гачечиладзе

георгий габуния

сгб

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Представители Специальной следственной службы не нашли устройства для прослушки в здании оппозиционного телеканала "Мтавари архи", заявил журналистам глава Службы Кока Кацитадзе.Следствие началось после того, как 13 июля лояльный по отношению к властям телеканал "Маэстро" обнародовал аудиозапись редакционного совещания в телекомпании "Мтавари архи". Речь идет о планировании сюжета на основе файлов, которые, судя по разговору, трем оппозиционным телеканалам предоставил бывший замглавы СГБ Сосо Гогашвили.Он отметил, что Специальная следственная служба провела по делу возможной прослушки все необходимые следственные действия, которые можно было провести в первые дни. В том числе были опрошены журналисты.Кацитадзе также сказал, что его сотрудники уже поговорили с певцом и телеведущим на телеканале "Маэстро" Гией Гачечиладзе ("Уцноби"). Он должен явиться в следственную службу на опрос уже в понедельник.Подготовленный Гачечиладзе сюжет начинается с приписки о том, что ведущий программы Post Factum на телеканале "Мтавари архи" Георгий Габуния обсуждает с сотрудниками предоставленный им Гогашвили материал с заголовком "Тайные файлы прямо из компьютера СГБ – длинный список условно осужденных, которых "Грузинская мечта" освобождает от наказания и далее использует в своих целях".Вскоре после этого, 15 июля, Гогашвили опубликовал в соцсети письмо, согласно которому у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года. Он отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.На второй день, вечером 16 июля, домой к Гогашвили явился спецназ и задержал его.Прокуратура предъявила ему обвинение в "превышении служебных полномочий", "незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения" и в "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия". Ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

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грузия, новости, гия гачечиладзе, георгий габуния, сгб, грузинская мечта