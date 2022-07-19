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Первый визит Гарибашвили в Узбекистан: о чем договорились премьеры двух стран

Первый визит Гарибашвили в Узбекистан: о чем договорились премьеры двух стран

Грузия является одним из важнейших транспортных коридоров для Узбекистана 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T12:42+0400

2022-07-19T12:42+0400

2022-07-19T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Узбекистан является важным событием в отношениях двух стран, заявил глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи с грузинским коллегой в Тбилиси.Гарибашвили отправился в Узбекистан 18 июля. Премьера сопровождают глава Минэкономики Леван Давиташвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе. В первый день визита глава правительства Грузии осмотрел ташкентский "Технопарк" и возложил цветы к Монументу независимости Узбекистана.По словам премьер-министра Грузии, цель его визита в Узбекистан – углубить двусторонние отношения между странами."У нас, Грузии и Узбекистана, были и есть очень хорошие и дружеские отношения, но, конечно же, цель моего визита – еще больше укрепить эти отношения и вывести их на новый уровень. Мы обсудили очень много вопросов, есть большой потенциал, и я уверен, что мы сможем и дальше развивать наши отношения", – заявил Гарибашвили.По сообщению пресс-службы аппарата правительства, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики. В ходе беседы было отмечено, что в последние годы увеличились туристические потоки в направлении Грузии, а также все больше развиваются экономические отношения между Грузией и Узбекистаном.Было подчеркнуто, что Грузия является одним из важнейших транспортных коридоров для Узбекистана. По словам Ираклия Гарибашвили, в целях усиления роли страны как логистического центра, Грузия участвует в проектах железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, строительства и реконструкции автомагистрали Восток-Запад, а также в проекте транспортного маршрута Черное море-Каспийское море.Премьеры отметили, что 2021 году товарооборот между странами увеличится на 18,5% и достиг 115 млн долларов. Было отмечено, что Грузия заинтересована в дальнейшем увеличении объемов экспорта грузинских вин и минеральных вод, в том числе на рынки Узбекистана.Стороны обсудили также создание совместных предприятий и возможность использования транспортной инфраструктуры и портов Грузии для вывоза Узбекистаном своей продукции на европейский рынок.

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политика, грузия, новости, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, тбилиси, узбекистан, каха каладзе, черное море