https://sputnik-georgia.ru/20220719/berlinskie-politseyskie-bolshe-ne-khotyat-otdirat-ot-asfalta-protestuyuschikh-268673787.html

Берлинские полицейские больше не хотят отдирать от асфальта протестующих

Берлинские полицейские больше не хотят отдирать от асфальта протестующих

В Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T21:10+0400

2022-07-19T21:10+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, сообщается в пресс-релизе организации.Последние несколько месяцев в Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту. Всё чаще они стали использовать для этого быстротвердеющие строительные смеси, после использования которых руки невозможно без травм отделить от поверхности дороги.Главная проблема заключается в том, что после освобождения активисты, как правило, подают в суд на полицейских, обвиняя их телесных повреждениях, причиненных "посредством молотка и зубила", сообщает Пфальцграф."Ни один из коллег не должен идти на такой риск", — считает он.Поэтому DPolG призывает власти издать общие инструкции, как поступать с такими нарушителями порядка, подчёркивает глава профсоюза.В таком случае, по его словам, расходы будут нести непосредственно сами протестующие.

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