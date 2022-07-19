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Берлинские полицейские больше не хотят отдирать от асфальта протестующих
Берлинские полицейские больше не хотят отдирать от асфальта протестующих
В Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T21:10+0400
2022-07-19T21:10+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, сообщается в пресс-релизе организации.Последние несколько месяцев в Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту. Всё чаще они стали использовать для этого быстротвердеющие строительные смеси, после использования которых руки невозможно без травм отделить от поверхности дороги.Главная проблема заключается в том, что после освобождения активисты, как правило, подают в суд на полицейских, обвиняя их телесных повреждениях, причиненных "посредством молотка и зубила", сообщает Пфальцграф."Ни один из коллег не должен идти на такой риск", — считает он.Поэтому DPolG призывает власти издать общие инструкции, как поступать с такими нарушителями порядка, подчёркивает глава профсоюза.В таком случае, по его словам, расходы будут нести непосредственно сами протестующие.
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в мире, новости, политика, общество, германия, берлин, полиция
Берлинские полицейские больше не хотят отдирать от асфальта протестующих
В Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, сообщается в пресс-релизе организации.
Последние несколько месяцев в Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту. Всё чаще они стали использовать для этого быстротвердеющие строительные смеси, после использования которых руки невозможно без травм отделить от поверхности дороги.
"При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы", — приводятся слова председателя немецкого профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграфа.
Главная проблема заключается в том, что после освобождения активисты, как правило, подают в суд на полицейских, обвиняя их телесных повреждениях, причиненных "посредством молотка и зубила", сообщает Пфальцграф.
"Ни один из коллег не должен идти на такой риск", — считает он.
Поэтому DPolG призывает власти издать общие инструкции, как поступать с такими нарушителями порядка, подчёркивает глава профсоюза.
"Работы по высвобождению должны выполняться специализированными дорожно-строительными компаниями, тогда и расходы сразу будут фиксироваться", - предлагает Пфальцграф.
В таком случае, по его словам, расходы будут нести непосредственно сами протестующие.