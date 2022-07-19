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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 675 965 случаев инфицирования коронавирусом 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T14:38+0400
2022-07-19T14:38+0400
2022-07-19T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинские медики из 7 812 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 4 979 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 72 073 теста на коронавирус, 62 882 – на антиген, 9 191 – ПЦР-тест.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 675 965 случаев инфицирования. За последнюю неделю от COVID-19 выздоровели 4 764 человека, из-за осложнений, вызванных вирусом, скончались семь пациентов. С начала пандемии – 16 854. Показатель положительности тестирования за семь дней 10,84%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
14:38 19.07.2022 (обновлено: 14:41 19.07.2022)
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 675 965 случаев инфицирования коронавирусом
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинские медики из 7 812 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 4 979 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 302
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 45.
В стране за последнюю неделю сделано 72 073 теста на коронавирус, 62 882 – на антиген, 9 191 – ПЦР-тест.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 675 965 случаев инфицирования. За последнюю неделю от COVID-19 выздоровели 4 764 человека, из-за осложнений, вызванных вирусом, скончались семь пациентов. С начала пандемии – 16 854. Показатель положительности тестирования за семь дней 10,84%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.