https://sputnik-georgia.ru/20220719/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-nedelyu-268657910.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю

С начала пандемии в стране зафиксировано 1 675 965 случаев инфицирования коронавирусом 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T14:38+0400

2022-07-19T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинские медики из 7 812 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 4 979 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 72 073 теста на коронавирус, 62 882 – на антиген, 9 191 – ПЦР-тест.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 675 965 случаев инфицирования. За последнюю неделю от COVID-19 выздоровели 4 764 человека, из-за осложнений, вызванных вирусом, скончались семь пациентов. С начала пандемии – 16 854. Показатель положительности тестирования за семь дней 10,84%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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2022

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости