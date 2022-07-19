https://sputnik-georgia.ru/20220719/gruzinskiy-fekhtovalschik-zanyal-trete-mesto-na-chempionate-mira-268643015.html

Грузинский фехтовальщик занял третье место на чемпионате мира

Грузинский фехтовальщик занял третье место на чемпионате мира

Результат грузинского спортсмена стал лучшим результатом в этом виде спорта в истории независимой Грузии 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T07:32+0400

2022-07-19T07:32+0400

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сандро базадзе

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Каире.В полуфинале турнира Базадзе уступил венгру, трехкратному олимпийскому чемпиону Арону Силадьи (11:15).Стоит отметить большой прогресс Сандро Базадзе, ведь его лучшим результатом на чемпионате мира до сих пор было попадание в число 16 лучших фехтовальщиков.Грузинский фехтовальщик стал чемпионом Европы >>Результат грузинского спортсмена стал лучшим результатом в этом виде спорта в истории независимой Грузии.

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грузия, новости, спорт, сандро базадзе