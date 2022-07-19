Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220719/gruzinskiy-fekhtovalschik-zanyal-trete-mesto-na-chempionate-mira-268643015.html
Грузинский фехтовальщик занял третье место на чемпионате мира
Грузинский фехтовальщик занял третье место на чемпионате мира
Результат грузинского спортсмена стал лучшим результатом в этом виде спорта в истории независимой Грузии 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T07:32+0400
2022-07-19T07:32+0400
грузия
новости
спорт
сандро базадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268642860_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9e9e0ee4a0ef633bbef6a57c28644edf.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Каире.В полуфинале турнира Базадзе уступил венгру, трехкратному олимпийскому чемпиону Арону Силадьи (11:15).Стоит отметить большой прогресс Сандро Базадзе, ведь его лучшим результатом на чемпионате мира до сих пор было попадание в число 16 лучших фехтовальщиков.Грузинский фехтовальщик стал чемпионом Европы &gt;&gt;Результат грузинского спортсмена стал лучшим результатом в этом виде спорта в истории независимой Грузии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268642860_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_fa5fd2c1dc62129ef1f9fcbb4464192e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, спорт, сандро базадзе

Грузинский фехтовальщик занял третье место на чемпионате мира

07:32 19.07.2022
© Fencing Federation Of GeorgiaГрузинский фехтовальщик Сандро Базадзе
Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
© Fencing Federation Of Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Результат грузинского спортсмена стал лучшим результатом в этом виде спорта в истории независимой Грузии
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Каире.
В полуфинале турнира Базадзе уступил венгру, трехкратному олимпийскому чемпиону Арону Силадьи (11:15).
Стоит отметить большой прогресс Сандро Базадзе, ведь его лучшим результатом на чемпионате мира до сих пор было попадание в число 16 лучших фехтовальщиков.
Грузинский фехтовальщик стал чемпионом Европы >>
Результат грузинского спортсмена стал лучшим результатом в этом виде спорта в истории независимой Грузии.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0