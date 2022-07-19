https://sputnik-georgia.ru/20220719/gruzinskiy-fekhtovalschik-zanyal-trete-mesto-na-chempionate-mira-268643015.html
Грузинский фехтовальщик занял третье место на чемпионате мира
Грузинский фехтовальщик занял третье место на чемпионате мира
Результат грузинского спортсмена стал лучшим результатом в этом виде спорта в истории независимой Грузии 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T07:32+0400
2022-07-19T07:32+0400
2022-07-19T07:32+0400
грузия
новости
спорт
сандро базадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268642860_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9e9e0ee4a0ef633bbef6a57c28644edf.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Каире.В полуфинале турнира Базадзе уступил венгру, трехкратному олимпийскому чемпиону Арону Силадьи (11:15).Стоит отметить большой прогресс Сандро Базадзе, ведь его лучшим результатом на чемпионате мира до сих пор было попадание в число 16 лучших фехтовальщиков.Грузинский фехтовальщик стал чемпионом Европы >>Результат грузинского спортсмена стал лучшим результатом в этом виде спорта в истории независимой Грузии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268642860_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_fa5fd2c1dc62129ef1f9fcbb4464192e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, сандро базадзе
Грузинский фехтовальщик занял третье место на чемпионате мира
Результат грузинского спортсмена стал лучшим результатом в этом виде спорта в истории независимой Грузии
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Каире.
В полуфинале турнира Базадзе уступил венгру, трехкратному олимпийскому чемпиону Арону Силадьи (11:15).
Стоит отметить большой прогресс Сандро Базадзе, ведь его лучшим результатом на чемпионате мира до сих пор было попадание в число 16 лучших фехтовальщиков.
Результат грузинского спортсмена стал лучшим результатом в этом виде спорта в истории независимой Грузии.