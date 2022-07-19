https://sputnik-georgia.ru/20220719/gryaznoe-delo-v-evrope-derutsya-za-gaz-i-nachinayut-kopat-ugol-268646512.html

Грязное дело: в Европе дерутся за газ и начинают копать уголь

Грязное дело: в Европе дерутся за газ и начинают копать уголь

В ЕС вспомнили про самое "грязное" ископаемое топливо – уголь. Жесткая климатическая политика не помешала: снова запускают давно закрытые шахты и... 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T10:42+0400

2022-07-19T10:42+0400

2022-07-19T10:42+0400

аналитика

в мире

европа

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23036/34/230363414_0:287:2623:1762_1920x0_80_0_0_b12cbddaf56ba154977ed45487ccea00.jpg

Обстановка накалилась до предела, пишет автор РИА Новости Наталья Дембинская. Венгрия уже объявила ЧС, ограничив экспорт газа. Более того, танкеры не доходят до бедных стран — их разворачивают в Европу. Уголь тоже резко подорожал: 400 долларов за тонну — абсолютный рекорд.Сроки названыВ ФРГ, похоже, определились со сроками отказа от российского сырья. По данным Reuters (агентство ссылается на замминистра финансов Йорга Кукиса), ведущая экономика ЕС с августа полностью прекратит закупки угля, а с 31 декабря откажется и от нефти. Амбициозные планы, особенно c учетом острого дефицита энергоресурсов и последствий, к которым это привело."В последние дни стало ясно, что газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон", — отметил оОдеяло на себяЗапрет экспорта энергоносителей противоречит правилам Евросоюза, одобренным в 2017-м. Суть такова: по энергоресурсам в приоритете — потребители, домохозяйства и малый бизнес. При этом страны должны действовать солидарно.Сценарий, при котором в условиях жесткой нехватки топлива каждый тянет одеяло на себя, предрекали еще прошлой осенью, когда газовый кризис только набирал обороты. Аналитики видели два возможных пути развития событий. Первый: правительства ограничивают экспорт газа и электроэнергии в другие регионы.Второй — менее экстремальный — вариант: газ и электроэнергию перенаправят из бедных стран в богатые, такие как Германия, которые в состоянии покупать ресурсы по высоким ценам.Отобрать у бедныхТакое впечатление, что сейчас реализуются сразу оба сценария. Развивающиеся рынки — от Индии до Бразилии — не могут конкурировать с европейцами за СПГ по ценам и потому вынуждены сокращать импорт.По информации консалтинговой компании Wood Mackenzie, с 1 января до 19 июня импорт СПГ в Европу вырос на 49%, а в Индию, Китай и Пакистан — сократился на 15-21%.Эксперты утверждают, что производители перестали исполнять долгосрочные контракты: проще заплатить неустойку, но продать газ втридорога в Европу. Так, по сведениям WSJ, итальянская Eni недопоставила в Пакистан пять партий.Угольный переходСитуация действительно непростая: если на российский газ приходилось более 40% общего потребления в Европе, то на уголь — 46%.Крупнейшие экономики мира — США, ЕС, Китай — наращивают краткосрочные закупки угля, чтобы обеспечить себя электроэнергией. Больше всего приобретает Германия, хотя в Берлине обещали к 2030-му полностью отказаться от этого топлива.Возобновление добычи угля, который при сжигании выделяет в два раза больше углекислоты, чем природный газ, подорвет международные усилия по сдерживанию роста глобальной температуры. По данным энергетического директората ЕС, доля электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания угля, в европейских странах в четвертом квартале 2021-го подскочила на 19% в годовом выражении. В первом квартале 2022-го уголь оставался главным источником энергии в Германии — 31,5%.Где братьЧтобы заместить российские поставки, Германия, Австрия, Польша, Нидерланды, Греция расконсервируют заброшенные угольные шахты и электростанции.Однако возникла проблема. Половина шахт выработали ресурс, новые не открывались, на тех, что остались, сложно нарастить производство — их нужно модернизировать, а это время и деньги.Ограниченное предложение и внезапная глобальная конкуренция за "грязное" топливо привели к тому, что в июне cпотовые цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл, ключевом поставщике в Азию, превысили 400 долларов за тонну.Отказ Европы от российского угля аналитики считают стратегической ошибкой."Расконсервация угольных электростанций на фоне дороговизны природного газа — вынужденное решение. Возможно, кто-то и накопил приличные складские запасы угля, но вопрос в том, как быстро их израсходуют и чем это восполнить", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Едва ли Германии удастся закупить нужные объемы в США, Австралии, Казахстане или еще где-то — практически во всех крупных угледобывающих странах мощности загружены под завязку, добавил эксперт. Придется конкурировать с Индией и Китаем.Это не только разгонит цены — уголь рискует стать "золотым", но и развернет вспять всю европейскую климатическую повестку.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аналитика, в мире, европа, колумнисты