Грязное дело: в Европе дерутся за газ и начинают копать уголь
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В ЕС вспомнили про самое "грязное" ископаемое топливо – уголь. Жесткая климатическая политика не помешала: снова запускают давно закрытые шахты и электростанции
Обстановка накалилась до предела, пишет автор РИА Новости Наталья Дембинская. Венгрия уже объявила ЧС, ограничив экспорт газа. Более того, танкеры не доходят до бедных стран — их разворачивают в Европу. Уголь тоже резко подорожал: 400 долларов за тонну — абсолютный рекорд.
Сроки названы
В ФРГ, похоже, определились со сроками отказа от российского сырья. По данным Reuters (агентство ссылается на замминистра финансов Йорга Кукиса), ведущая экономика ЕС с августа полностью прекратит закупки угля, а с 31 декабря откажется и от нефти. Амбициозные планы, особенно c учетом острого дефицита энергоресурсов и последствий, к которым это привело.
В ЕС оказались перед выбором: европейская солидарность или собственные, национальные интересы. Венгрия определилась первой: ввела "режим ЧС в сфере энергетики". Как пояснил руководитель канцелярии премьера Гергей Гуйяш, экспорт энергоносителей отныне запрещен "в большинстве случаев", а также поставлена задача "закупить дополнительный природный газ на рынке, чтобы восполнить запасы".
"В последние дни стало ясно, что газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон", — отметил о
Одеяло на себя
Запрет экспорта энергоносителей противоречит правилам Евросоюза, одобренным в 2017-м. Суть такова: по энергоресурсам в приоритете — потребители, домохозяйства и малый бизнес. При этом страны должны действовать солидарно.
Сценарий, при котором в условиях жесткой нехватки топлива каждый тянет одеяло на себя, предрекали еще прошлой осенью, когда газовый кризис только набирал обороты. Аналитики видели два возможных пути развития событий. Первый: правительства ограничивают экспорт газа и электроэнергии в другие регионы.
"Если станет очень холодно, пойдут такие разговоры: "У нас есть газ, и мы примем экстренные меры — запретим экспорт", — предполагал Марко Альвера, гендиректор итальянской энергетической инфраструктурной компании Snam SpA.
Второй — менее экстремальный — вариант: газ и электроэнергию перенаправят из бедных стран в богатые, такие как Германия, которые в состоянии покупать ресурсы по высоким ценам.
Отобрать у бедных
Такое впечатление, что сейчас реализуются сразу оба сценария. Развивающиеся рынки — от Индии до Бразилии — не могут конкурировать с европейцами за СПГ по ценам и потому вынуждены сокращать импорт.
По данным The Wall Street Journal, Пакистан запросил десять партий по 140 тысяч кубометров на 100 миллионов долларов с поставкой с июля по сентябрь. Но никто не откликнулся. А три предыдущих тендера на СПГ в последние недели получили лишь одно предложение: по 1500 долларов за тысячу кубометров, что Исламабаду явно не по карману. Поэтому весь газ скупает Европа.
По информации консалтинговой компании Wood Mackenzie, с 1 января до 19 июня импорт СПГ в Европу вырос на 49%, а в Индию, Китай и Пакистан — сократился на 15-21%.
Эксперты утверждают, что производители перестали исполнять долгосрочные контракты: проще заплатить неустойку, но продать газ втридорога в Европу. Так, по сведениям WSJ, итальянская Eni недопоставила в Пакистан пять партий.
Угольный переход
Ситуация действительно непростая: если на российский газ приходилось более 40% общего потребления в Европе, то на уголь — 46%.
Крупнейшие экономики мира — США, ЕС, Китай — наращивают краткосрочные закупки угля, чтобы обеспечить себя электроэнергией. Больше всего приобретает Германия, хотя в Берлине обещали к 2030-му полностью отказаться от этого топлива.
Возобновление добычи угля, который при сжигании выделяет в два раза больше углекислоты, чем природный газ, подорвет международные усилия по сдерживанию роста глобальной температуры.
Экологи бьют тревогу. "Это может быть оправданно, но не в долгосрочной перспективе", — подчеркнул Билл Хэйр, директор берлинской группы Climate Analytics. Однако мировой спрос на уголь продолжает повышаться.
По данным энергетического директората ЕС, доля электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания угля, в европейских странах в четвертом квартале 2021-го подскочила на 19% в годовом выражении. В первом квартале 2022-го уголь оставался главным источником энергии в Германии — 31,5%.
Где брать
Чтобы заместить российские поставки, Германия, Австрия, Польша, Нидерланды, Греция расконсервируют заброшенные угольные шахты и электростанции.
Однако возникла проблема. Половина шахт выработали ресурс, новые не открывались, на тех, что остались, сложно нарастить производство — их нужно модернизировать, а это время и деньги.
"Судя по всему, модернизация угольной промышленности и поиск месторождений больше не привлекают инвесторов", — указывает Элиф Гундузиели, старший координатор энергетической политики в Европейском агентстве по изменению климата.
Ограниченное предложение и внезапная глобальная конкуренция за "грязное" топливо привели к тому, что в июне cпотовые цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл, ключевом поставщике в Азию, превысили 400 долларов за тонну.
Отказ Европы от российского угля аналитики считают стратегической ошибкой.
"Расконсервация угольных электростанций на фоне дороговизны природного газа — вынужденное решение. Возможно, кто-то и накопил приличные складские запасы угля, но вопрос в том, как быстро их израсходуют и чем это восполнить", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Едва ли Германии удастся закупить нужные объемы в США, Австралии, Казахстане или еще где-то — практически во всех крупных угледобывающих странах мощности загружены под завязку, добавил эксперт. Придется конкурировать с Индией и Китаем.
Это не только разгонит цены — уголь рискует стать "золотым", но и развернет вспять всю европейскую климатическую повестку.
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