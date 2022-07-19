https://sputnik-georgia.ru/20220719/iz-novogo-iphone-propadut-sim-karty-268669342.html
Из нового iPhone пропадут SIM-карты
Из нового iPhone пропадут SIM-карты
Новое поколение iPhone будет представлено осенью 2022 года 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T19:41+0400
2022-07-19T19:41+0400
2022-07-19T19:41+0400
iphone
новости
в мире
apple
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. В новом поколении смартфонов Apple возможно появится модель без слота под SIM-карты, пишет РИА Новости со ссылкой на 9to5Mac.Apple намерена создать iPhone 14 без физической SIM, став первым в мире смартфоном, где слота под карточку нет, заявила аналитик компании GlobalData Эмма Мор-Макклун. Впрочем, речь может идти об отдельных версиях для конкретных рынков.Ожидается, что новое поколение iPhone будет представлено осенью 2022 года. В семейство войдут четыре модели, главные изменения ждут Pro-версии, которым достанется новая камера, измененный экранный вырез и производительная платформа.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iphone, новости, в мире, apple
Из нового iPhone пропадут SIM-карты
Новое поколение iPhone будет представлено осенью 2022 года
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik.
В новом поколении смартфонов Apple возможно появится модель без слота под SIM-карты, пишет РИА Новости
со ссылкой на 9to5Mac
.
Технология eSIM стала популярной в Европе и Азии, где потребители переключаются между предоплаченными планами, чтобы получить лучший из доступных тарифов. По той же причине и в США, на главном рынке для Apple, все чаще обращают внимание на виртуальные "симки".
Apple намерена создать iPhone 14 без физической SIM, став первым в мире смартфоном, где слота под карточку нет, заявила аналитик компании GlobalData Эмма Мор-Макклун. Впрочем, речь может идти об отдельных версиях для конкретных рынков.
Ожидается, что новое поколение iPhone будет представлено осенью 2022 года. В семейство войдут четыре модели, главные изменения ждут Pro-версии, которым достанется новая камера, измененный экранный вырез и производительная платформа.