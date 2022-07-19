https://sputnik-georgia.ru/20220719/kakogo-chisla-den-krescheniya-rusi-2022-tserkovnyy-kalendar-268674309.html

Какого числа день Крещения Руси 2022? Церковный календарь

Какого числа день Крещения Руси 2022? Церковный календарь

Православная церковь ежегодно в июле празднует день крещения Руси - один из главных церковных праздников 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T21:34+0400

2022-07-19T21:34+0400

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справки

религия

календарь религиозных праздников

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Какого числа день Крещения Руси в 2022 году по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия.Какого числа день Крещения Руси?День Крещения Руси, который стал важным этапом в истории Киевской Руси и повлиял на ее дальнейшее культурно-историческое развитие - ежегодно в России празднуют 28 июля.В Киевскую Русь православная вера пришла в 988-м, хотя праздник крещения Руси официально начали отмечать только в XXI веке.День крещения Руси не случайно празднуют 28 июля – в этот день по церковному календарю поминают князя Киевского Владимира (около 960–1015) — крестителя Руси.Празднование равноапостольному Владимиру установил Александр Невский после того, как с помощью святого одержал победу в знаменитой Невской битве.Впервые день крещения Руси официально отметили в 1888-м – праздничные церковные службы, крестные ходы и народные гулянья прошли по всей стране. Однако празднование носило внутрицерковный характер.Ввести день памяти Святого князя Владимира в перечень государственных памятных дат руководству России, Украины и Беларуси предложил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 2008-м.День крещения Руси в России на государственном уровне празднуют с 2010 года.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20200727/Den-kreshhenija-Rusi-28-ijulja-istorija-i-znachenie-prazdnika-241522174.html

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