https://sputnik-georgia.ru/20220719/khakery-nauchilis-vorovat-dannye-iz-kompyutera-s-pomoschyu-kabelya-satany-268669730.html

Хакеры научились воровать данные из компьютера с помощью кабеля-"сатаны"

Хакеры научились воровать данные из компьютера с помощью кабеля-"сатаны"

Крупным компаниям и структурам стоит подумать о новых методах защиты от угрозы 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T19:01+0400

2022-07-19T19:01+0400

2022-07-19T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Хакеры обнаружили новый способ взлома компьютерной техники - речь идет о SATA-кабелях, которые могут быть превращены в радиоантенны для беспроводной кражи данных. Уязвимость обнаружена исследователями израильского университета Бен-Гуриона в Негеве.Эксперты данному методу атаки дали название SATAn ("Сатана") — эта технология способна превратить любой штатный кабель SATA в радиоантенну для беспроводной кражи данных. Правда, как отмечают исследователи, уязвимость не будет работать, пока на компьютер не попадет специальная программа, которая может быть загружена и без физического вмешательства в компьютер.Т. е. на пораженном компьютере SATAn используется стандартный протокол обмена данными по кабелю SATA для кодирования чувствительной информации в служебные сигналы обычной активности накопителей. Генерируется электромагнитный "шум", который кабель SATA как антенна транслирует на частоте 6 ГГц — дальность передачи ограничена одним метром.Между тем, исследователи, обнаружившие уязвимость, утверждают, что ее реализация слишком сложна, чтобы угрожать рядовым пользователям. Но крупным компаниям и структурам стоит подумать о новым методах защиты от угрозы — например, экранирование кабелей.

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